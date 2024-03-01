Gideli tam 24 yıl oldu…

Anıt mezar ve Üniversite kampüsü

Anma törenleri, 05 Mart 2024 Salı günü saat 14.00'de, İzzet Baysal'ın anıt mezarında başlayacak. Bolu Valisi, Belediye Başkanı ve BAİBÜ Rektörü'nün anma konuşmaları yapacakları bu tören, Bolu Müftüsü'nün okuyacağı hatim duası ile manevi bir boyut kazanacak. Ardından, üniversite kampüsünde devam edecek etkinliklerle Baysal'ın anısına saygı duruşunda bulunulacak.

Belgesel gösterimi ve ödül töreni

BAİBÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda devam edecek olan anma programında, "Mütevellilerin Dilinden İzzet Baysal" belgeseli izlenecek. İzzet Baysal Vakfı tarafından düzenlenen bu bölümde, uluslararası başarılar elde eden öğretim üyelerine ödüller verilecek ve etkinlik ikramla sona erecek.

Ulaşım desteği

Katılımcıların rahat ulaşımı için, 05 Mart 2024 Salı günü saat 13.00'te Bolu şehir merkezinden kampüse ücretsiz taşıma hizmeti verilecek. Olası olumsuz hava koşullarında, anıt mezarda yapılacak dua haricindeki tüm programlar üniversitenin konferans salonuna alınacak.

İzzet Baysal'ın mirası

İzzet Baysal, Bolu'ya eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda sayısız katkı sağlayan, vakfı aracılığıyla şehrin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştiren bir hayırseverdir. Onun adanmışlığı, Bolu'nun gelişiminde silinmez izler bırakmıştır.

Anma Törenleri

Bu törenler, İzzet Baysal'ın Bolu ve Türkiye'ye olan katkılarını vurgulamak, onun değerlerini ve vizyonunu gelecek nesillere aktarmak için büyük önem taşımaktadır. Baysal'ın yaşamı ve eserleri, hayırseverlik ve topluma hizmet ruhunun muhteşem örneklerini sunmaktadır.