- Gündem

Gideli tam 24 yıl oldu…

Bolu ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), 5 Mart'ta, "Bolu'nun Babası" olarak anılan ve şehrin çehresini değiştiren hayırsever İzzet Baysal'ı, 5 Mart’ta vefatının 24. yılında özel törenlerle anacak. Baysal'ın Bolu'ya olan katkıları ve bıraktığı miras, bu anlamlı günde bir kez daha hatırlanacak ve İzzet Baba yâd edilecek…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Gideli tam 24 yıl oldu… mask
Gideli tam 24 yıl oldu…
Gideli tam 24 yıl oldu…
+6
Haber albümü için resme tıklayın

Anıt mezar ve Üniversite kampüsü

Anma törenleri, 05 Mart 2024 Salı günü saat 14.00'de, İzzet Baysal'ın anıt mezarında başlayacak. Bolu Valisi, Belediye Başkanı ve BAİBÜ Rektörü'nün anma konuşmaları yapacakları bu tören, Bolu Müftüsü'nün okuyacağı hatim duası ile manevi bir boyut kazanacak. Ardından, üniversite kampüsünde devam edecek etkinliklerle Baysal'ın anısına saygı duruşunda bulunulacak.

Gideli tam 24 yıl oldu…

Belgesel gösterimi ve ödül töreni

BAİBÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda devam edecek olan anma programında, "Mütevellilerin Dilinden İzzet Baysal" belgeseli izlenecek. İzzet Baysal Vakfı tarafından düzenlenen bu bölümde, uluslararası başarılar elde eden öğretim üyelerine ödüller verilecek ve etkinlik ikramla sona erecek.Gideli tam 24 yıl oldu…

Ulaşım desteği

Katılımcıların rahat ulaşımı için, 05 Mart 2024 Salı günü saat 13.00'te Bolu şehir merkezinden kampüse ücretsiz taşıma hizmeti verilecek. Olası olumsuz hava koşullarında, anıt mezarda yapılacak dua haricindeki tüm programlar üniversitenin konferans salonuna alınacak.Gideli tam 24 yıl oldu…

İzzet Baysal'ın mirası

İzzet Baysal, Bolu'ya eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda sayısız katkı sağlayan, vakfı aracılığıyla şehrin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştiren bir hayırseverdir. Onun adanmışlığı, Bolu'nun gelişiminde silinmez izler bırakmıştır.Gideli tam 24 yıl oldu…

Anma Törenleri

Bu törenler, İzzet Baysal'ın Bolu ve Türkiye'ye olan katkılarını vurgulamak, onun değerlerini ve vizyonunu gelecek nesillere aktarmak için büyük önem taşımaktadır. Baysal'ın yaşamı ve eserleri, hayırseverlik ve topluma hizmet ruhunun muhteşem örneklerini sunmaktadır.Gideli tam 24 yıl oldu…

 

 

# eğitim, belediye

01 Mar 2024 - 07:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL