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2 Mart 2024 Cumartesi Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Düzce Merkez ilçesi ve köyler dikkat!

2 Mart 2024 Cumartesi Düzce Merkez ilçesinde, önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

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2 Mart 2024 Cumartesi Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Düzce Merkez ilçesi ve köyler dikkat! mask

2 Mart 2024 Cumartesi Düzce Planlı Elektrik Kesinleri

(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
DÜZCEMERKEZARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ2820., 2826., 2869. SK., 2870. SK., 2871. SK., 2948., 2948. CD., 2949., 2971., 2971. CD., 2972., 2974.02.03.202416:3018:00
DÜZCEMERKEZDOKUZPINAR, İZMİRLİ, TEKIRPINAR101, 403, DOKUZPINAR1, DUMLUPINAR2, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, TEKIRPINAR02.03.202409:0015:00
DÜZCEMERKEZAZMIMILLI, DARICI446., 446. SK., 453. SK., 463., 464., 464. SK., 5702. SK., GAZHANE CD.02.03.202409:0012:00
# elektrik, düzce

29 Şub 2024 - 15:23 Düzce- Yaşam

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