Bolu siyasetinde çok güzel hareketler

Bolu'da seçim yarışında dostluk rüzgarları

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, siyasi rekabetin sınırlarını aşan bir adım ile dikkatleri üzerine çekti. Yeniden Refah, İyi Parti ve Deva Partisi'nin Bolu Belediye Başkan adaylarına yaptığı nezaket ziyaretleri, siyasi arenada nadir görülen bir birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Bu ziyaretler, Demirkol'un siyasi rakiplerine duyduğu saygı ve hoşgörünün bir ifadesi olarak öne çıktı.

Demirkol'dan birlik mesajı: "Siyasette de dostluk var"

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde gerçekleşen bu ziyaretler, Demirkol'un her bir adaya başarı dileklerini ilettiği samimi buluşmaları içerdi. İl Sağlık Müdürlüğü'nde edindiği tecrübeleri paylaşan Demirkol, yerel yönetimlerin ve siyasetin, halka hizmet etme noktasında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. "Belediye başkanlığı, siyasetin en güzel hizmet bölümüdür" diyerek, Bolu halkının yararına olan projelerin önemine dikkat çekti.

Tatlı rekabetin önemi ve el birliği vurgusu

Demirkol, ziyaretlerle ilgili açıklamasında, siyaseti bir bayrak yarışı olarak gördüğünü ve tatlı bir rekabet içinde Bolu için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Tüm siyasi partilerin temsilcilerine ve ekiplerine başarılar dileyerek, "Kazanan Bolu olsun" mesajıyla, seçim sürecinin ötesinde bir vizyon ortaya koydu.

Saha ziyaretleri ve toplumsal destek çağrısı

Demirkol, Bolu Emlakçılar Derneği üyeleri ve GENTAŞ çalışanları ile buluşarak, sektörel sorunları dinledi ve destek istedi. AK Parti'nin ikinci seçim ofisinin açılışında büyük bir coşkuyla karşılanan Demirkol, Bolu'nun ve bölgenin gelişimi için destek çağrısında bulundu.

Sağlık sektöründeki deneyim

Bolu'nun sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olan Demirkol, 7 yıl boyunca İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmış bir isim. Belediye başkan adaylığı için bu görevinden ayrılan Demirkol, sağlık sektöründeki mesai arkadaşlarıyla buluşarak, Bolu'ya hizmet etme vizyonunu paylaştı ve desteklerini istedi.

Demirkol'un siyasi rakiplerine yönelik nezaket ziyaretleri ve Bolu'nun çeşitli kesimleriyle gerçekleştirdiği saha ziyaretleri, siyasi rekabetin ötesinde, toplumsal birlikteliğe ve karşılıklı saygıya vurgu yapan örnek bir davranış olarak kayıtlara geçti. Bu hareketiyle, seçim sürecine yeni bir soluk getiren Demirkol, Bolu'da birlik ve beraberlik mesajının güçlü bir temsilcisi oldu.