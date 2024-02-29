Göztepe-Boluspor maçının hakemi belli oldu: Skandal bir olayla gündeme gelmişti! 

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında gerçekleşecek olan Göztepe- Boluspor maçı, zirve yarışının kaderini belirleyecek bir karşılaşma olarak futbolseverlerin dikkatini çekiyor. 3 Mart Pazar günü İzmir'deki Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan bu önemli mücadele, iki iddialı takımın zirve yarışındaki konumlarını daha da güçlendirmeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor.
Boluspor'un imparatorluk yürüyüşü
Ligdeki son 7 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Boluspor, rakiplerine meydan okumaya devam ediyor. 24. haftayı 39 puanla 7. sırada tamamlayan ekip, rakip filelere 10 gol bırakırken, kendi kalesinde sadece 5 gol gördü. Bu etkileyici performans, Boluspor'u zirve yarışında daha da iddialı bir konuma taşıyor. Göztepe karşısında alacakları bir galibiyetle, zirve yarışındaki yerlerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyorlar.
Göztepe'nin ikinci yarıda gösterdiği performans
Göztepe ise, ikinci yarıda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sakaryaspor, Ümraniyespor, Altay, Bandırmaspor ve Adanaspor'u mağlup eden ekip, Çorum FK ve Manisa FK ile beraberlikler yaşadı. Toplamda 17 puan toplayarak Boluspor ile aynı puanı toplamalarına rağmen, attıkları gol sayısında Boluspor'un gerisinde kaldılar.
Karşılaşmanın hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen maçın hakemi Burak Olcar oldu. Olcar’ın yardımcılıklarını ise , Samet Özkul ve Barış Çiçeksoyu yapacak. Hakemler bu önemli mücadelede adaleti sağlamak için sahada olacak.
Olcar’ın şok olayı
Ancak, Olcar'ın daha önce yönettiği Altay- Erzurumspor karşılaşmasında yaşanan ve skandal olarak nitelendirilen kararları, futbolseverlerin ve medyanın gündeminden düşmüyor. Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında gerçekleşen ve gol düellosuna sahne olan o karşılaşmada, Olcar'ın maçı 3 dakika erken sonlandırması ve ardından futbolcuları sahaya geri çağırması, büyük tartışmalara neden oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.