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Emeklilere 10 bin TL müjdesi! Ramazan öncesinde cebe bu para girecek. Müjde geldi

Emekli maaşlarının artırılmasını isteyen emekli vatandaşlarımıza Ramazan ayının öncesinde 10 bin TL müjdesi geldi. Vatandaşlarımız bu müjde ile birlikte 10 bin TL alma imkanı yakalayacak.

Kasım Şahin
Kasım Şahin Tüm Haberleri
Emeklilere 10 bin TL müjdesi! Ramazan öncesinde cebe bu para girecek. Müjde geldi mask

Emekli maaşlarının kendilerine yetmediğini belirten vatandaşlarımız emekli maaşlarının artırılmasını talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda sinyal vermesinin ardından emekli vatandaşlarımız merakla beklemeye başladı. 

Emekli vatandaşlarımıza son olarak yapılan 10 bin TL müjdesi ise hayli yankı uyandırdı. Emekli vatandaşlarımız Ramazan ayından önce bu parayı alabilir. Peki nasıl? 

EN YÜKSEK ONLAR VERİYOR

Milyonlarca emekli, bankaların nakit promosyon kampanyalarını heyecanla takiom ediyor. Hangi bankanın ne kadar promosyon vereceğini araştıran emekliler için bankalar promosyton ödemelerini peş peşe açıkladı.  28 Şubat itibarıyla en yüksek maaş promosyonunu veren banka ING olarak açıklandı. Banka emeklilere 10 bin lira maaş promosyonu verirken, ayrıca otomatik ödeme talimatı verilen fatura başına 1000 lira ödemesi yapacak. Peki diğer bankalar ne kadar promosyon veriyor? Halkbak, Ziraat Bankası, Garanti Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar?

DİĞER PROMOSYON ÖDEMELERİ 

İş Bankası, emeklilere 7 bin 500 TL’ye varan promosyon veriyor.

Akbank, 10 bin  TL nakit promosyon ile beraber 2 bin 500 TL chip-para verdiğini açıkladı. 

Yapı Kredi, emeklilere 9 bin  TL'ye varan promosyon verdiği duyurdu.

Garanti BBVA maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyonun yanında ayrıca 1.000 TL de bonus veriyor.

Denizbank da emeklilere özel 5 bin  TL’ye varan promosyon verdiğini duyurdu.

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29 Şub 2024 - 21:30 - Gündem

Mahreç  Kasım Şahin

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