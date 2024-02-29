Emeklilere 10 bin TL müjdesi! Ramazan öncesinde cebe bu para girecek. Müjde geldi

Emekli maaşlarının kendilerine yetmediğini belirten vatandaşlarımız emekli maaşlarının artırılmasını talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda sinyal vermesinin ardından emekli vatandaşlarımız merakla beklemeye başladı.

Emekli vatandaşlarımıza son olarak yapılan 10 bin TL müjdesi ise hayli yankı uyandırdı. Emekli vatandaşlarımız Ramazan ayından önce bu parayı alabilir. Peki nasıl?

EN YÜKSEK ONLAR VERİYOR

Milyonlarca emekli, bankaların nakit promosyon kampanyalarını heyecanla takiom ediyor. Hangi bankanın ne kadar promosyon vereceğini araştıran emekliler için bankalar promosyton ödemelerini peş peşe açıkladı. 28 Şubat itibarıyla en yüksek maaş promosyonunu veren banka ING olarak açıklandı. Banka emeklilere 10 bin lira maaş promosyonu verirken, ayrıca otomatik ödeme talimatı verilen fatura başına 1000 lira ödemesi yapacak. Peki diğer bankalar ne kadar promosyon veriyor? Halkbak, Ziraat Bankası, Garanti Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar?

DİĞER PROMOSYON ÖDEMELERİ

İş Bankası, emeklilere 7 bin 500 TL’ye varan promosyon veriyor.

Akbank, 10 bin TL nakit promosyon ile beraber 2 bin 500 TL chip-para verdiğini açıkladı.

Yapı Kredi, emeklilere 9 bin TL'ye varan promosyon verdiği duyurdu.

Garanti BBVA maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyonun yanında ayrıca 1.000 TL de bonus veriyor.

Denizbank da emeklilere özel 5 bin TL’ye varan promosyon verdiğini duyurdu.