29 Şub 2024 - 21:44- Yaşam G:

Bolu başta olmak üzere Düzce, Sakarya, Bilecik, Ankara ve Çankırı'ya eş zamanlı uyarı geldi. Tarih verildi. Herkes kendini korusun

Bolu başta olmak üzere Düzce, Sakarya, Bilecik, Ankara ve Çankırı'da yaşayan vatandaşlarımıza uzman isim tarafından eş zamanlı bir uyarı gerçekleştirildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın kendisini koruması gerektiği belirtildi.

Kasım Şahin
Kasım Şahin Tüm Haberleri
Bolu başta olmak üzere birçok ile uyarı! Tarih verildi, kendinizi koruyun mask

Türkiye hava durumu açısından son derece ilginç bir döneme giriyor. Uzmanlardan da uyarılar gelmeye başladı. 

Bolu başta olmak üzere Düzce, Sakarya, Bilecik, Ankara ve Çankırı'da yaşayan vatandaşlarımıza uzman isim tarafından eş zamanlı bir uyarı gerçekleştirildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın kendisini koruması gerektiği belirtildi.

TAM HASTALIK HAVASI OLACAK

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: 

"Mart ayında, bir, normallerin üzerinde sıcak, ve sonrasında normallerin altında soğuk bekleniyor. Tam Hastalık havası...." 
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29 Şub 2024 - 21:44 - Yaşam

Mahreç  Kasım Şahin

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