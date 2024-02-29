29 Şub 2024 - 21:44- Yaşam

Bolu başta olmak üzere Düzce, Sakarya, Bilecik, Ankara ve Çankırı'ya eş zamanlı uyarı geldi. Tarih verildi. Herkes kendini korusun

Bolu başta olmak üzere Düzce, Sakarya, Bilecik, Ankara ve Çankırı'da yaşayan vatandaşlarımıza uzman isim tarafından eş zamanlı bir uyarı gerçekleştirildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın kendisini koruması gerektiği belirtildi.