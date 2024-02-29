Bolu başta olmak üzere Düzce, Sakarya, Bilecik, Ankara ve Çankırı'ya eş zamanlı uyarı geldi. Tarih verildi. Herkes kendini korusun

Türkiye hava durumu açısından son derece ilginç bir döneme giriyor. Uzmanlardan da uyarılar gelmeye başladı.
Bolu başta olmak üzere Düzce, Sakarya, Bilecik, Ankara ve Çankırı'da yaşayan vatandaşlarımıza uzman isim tarafından eş zamanlı bir uyarı gerçekleştirildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın kendisini koruması gerektiği belirtildi.
TAM HASTALIK HAVASI OLACAK
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Mart ayında, bir, normallerin üzerinde sıcak, ve sonrasında normallerin altında soğuk bekleniyor. Tam Hastalık havası...."
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.