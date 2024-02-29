Ailelere elektrik faturası desteği açıklandı! Dar gelirli aileleri çok rahat ettirecek. Elektrik faturası 0 TL olacak. PTT'den alın

Ailelerin evde en çok kullandığı alanların başında odalar geliyor. Odaların da doğal olarak aydınlanması gerekiyor. Ancak dar gelirli aileler için evleri aydınlatmak ciddi bir sorun. İşte bu kapsamda dar gelirli ailelere fatura desteği sağlanacak. Ailelere yapılan elektrik faturası desteği sayesinde faturası aylık 260 TL bandında gelen ailelerin faturaları 0 TL olabilir. İşte detaylar...

DESTEK DETAYLARI

Aileler için sunulan bu elektrik tüketim desteği, ailedeki kişi sayısına göre belirleniyor. 1-2 kişilik ailelere 130.09 TL, 3 kişilik ailelere 173.46 TL, 4 kişilik ailelere 216.82 TL ve 5 veya daha fazla kişilik ailelere ise 260.19 TL destek sağlanıyor. Bu destek, ailelerin elektrik faturalarını hafifletmek için büyük bir fırsat sunuyor.

PTT'DEN BAŞVURU YAPIN

Devletin sağladığı bu yardımı almak için herhangi bir kuruma önceden başvuru yapmanız gerekmiyor. Kimlik kartınız ve güncel elektrik faturanızla birlikte en yakın PTT şubesine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu süreç, vatandaşların yardımı kolayca ve hızlı bir şekilde alabilmesi için tasarlandı.

Bu destek programının ekonomiye katkısı da dikkate değer. Aylık ortalama 800 milyon TL, yıllık ise yaklaşık 10 milyar TL'lik bir elektrik faturası yükü devlet tarafından karşılanıyor. Bu, özellikle dar gelirli ailelerin ekonomik yükünü hafifletme ve onlara nefes aldırma anlamında büyük bir adım olarak görülüyor.