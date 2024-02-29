Evde bakım maaşı 5 Bin 97 TL olarak ödeniyordu. Zamlı rakam açıklandı. Aile Bakanlığı açıkladı

Türkiye'de birçok vatandaşımız evde bakım maaşından faydalanıyor. Hatta bazı vatandaşlarımız, aileleri için aldıkları bu para ile geçimlerini dahi sağlıyorlar.

Daha önce 5 bin 97 TL olarak ödenen evde bakım maaşıyla ilgili ise flaş gelişmeler yaşanıyor. 5 bin 97 TL olarak ödenen evde bakım maaşı da zamlandı. Görünce çok sevineceksiniz.

AİLE BAKANLIĞI AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, memur maaş katsayısındaki artış evde bakım maaşlarına da yansıdı. Buna göre, evde bakım maaşı alan yaklaşık 560 bin kişi bu zamdan faydalanacak.

ZAMLI PARALAR HESAPLARDA

Bakanlık, şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bu ay toplam 4,2 milyar TL evde bakım yardımı ödemesi yapıldı.

Evde bakım maaşı alanlar, Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla maaşlarını sorgulayabilir. Bunun için cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp 4747'ye SMS atmaları yeterli. Mesaj ücreti operatörler tarafından tahsil edilecektir.

E DEVLET ÜZERİNDEN DE SORGULAMA YAPABİLİRSİNİZ

Evde bakım maaşı sorgulamak için e-Devlet'i de kullanabilirsiniz. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" sekmesine tıklayın. Ardından "Evde Bakım Yardımı Sorgulama" seçeneğini seçerek maaşınızın durumunu öğrenebilirsiniz.