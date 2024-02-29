Ülkemiz yeni bir soğuk hava dalganın etkisi altına giriyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından paylaştı. Trabzon, Samsun, Ordu, Giresun derken Bolu üzerinden İstanbul'a giriş yapacak! Haftaya perşembe geliyor.
HAFTAYA PERŞEMBE BOLU ÜZERİNDEN İSTANBUL'A GİRİŞ YAPACAK
Orhan Şen, "Cumartesi batıya yağmur 1 günlük geliyor salı günü tekrar gelecek. Pazar anadoluda yağış olacak. Haftaya perşembe günü kuzeyden soğuk hava gelecek sıcaklıklar 7-8 derece düşecek. Anadoluda kar yapar. Marmarada yükseklerde kky yapabilir" ifadelerini kullandı.
HAVALAR YENİDEN SOĞUYACAK
Vatandaşlarımızın da yeniden soğuyan havalara karşı tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. Havaların yeniden soğumaya başlamasıyla birlikte ciddi bir hastalık ortamı da doğacak.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.