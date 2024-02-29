Ülkemiz yeni bir soğuk hava dalganın etkisi altına giriyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından paylaştı. Trabzon, Samsun, Ordu, Giresun derken Bolu üzerinden İstanbul'a giriş yapacak! Haftaya perşembe geliyor.

HAFTAYA PERŞEMBE BOLU ÜZERİNDEN İSTANBUL'A GİRİŞ YAPACAK

Orhan Şen, "Cumartesi batıya yağmur 1 günlük geliyor salı günü tekrar gelecek. Pazar anadoluda yağış olacak. Haftaya perşembe günü kuzeyden soğuk hava gelecek sıcaklıklar 7-8 derece düşecek. Anadoluda kar yapar. Marmarada yükseklerde kky yapabilir" ifadelerini kullandı.

HAVALAR YENİDEN SOĞUYACAK

Vatandaşlarımızın da yeniden soğuyan havalara karşı tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. Havaların yeniden soğumaya başlamasıyla birlikte ciddi bir hastalık ortamı da doğacak.