- Eğitim

Ambulans şoförlerine hayati eğitim

Düzce, hastaların hayatını kurtaran ambulans şoförlerine yönelik önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. "Güvenli ve Hızlı Nakil" başlığı altında gerçekleştirilen bu eğitim, şoförlerin zorlu koşullarda bile hastaları güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırabilmelerini amaçlıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Ambulans şoförlerine hayati eğitim
Ambulans şoförlerine hayati eğitim
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Zorlu Parkurlarda Başarıyla Tamamlanan Eğitim

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 4 gün süren bu kapsamlı program, ambulans şoförlerini teorik ve pratik olmak üzere iki ana bölümde eğitti. "Hayat Kurtaran Sürüş Teknikleri" adı verilen pratik eğitimde, şoförler zorlu parkurlarda sürüş becerilerini geliştirdi. Toplamda 23 şoför, bu zorlu testleri başarıyla geçmeyi başardı.

Ambulans şoförlerine hayati eğitim

Teorikten Pratiğe: Kapsamlı Eğitim Programı

Eğitim programının teorik kısmında, ambulans şoförlerine trafik güvenliği, ambulans hakları, kazalarda yapılması gerekenler ve ambulans donanımları gibi hayati öneme sahip konularda bilgiler verildi. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve eğitim sorumluları, bu eğitimin şoförlerin karşılaşabileceği gerçek hayat senaryolarına hazırlıklı olmalarını sağlamak için tasarlandığını belirtti.Ambulans şoförlerine hayati eğitim

Düzce'de Bir İlk: Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi

Daha önce Kocaeli'de düzenlenen bu eğitimler, Düzce yöneticilerinin girişimleriyle artık Düzce'de gerçekleştiriliyor. "Güvenlik Öncelikli Eğitim" olarak adlandırılan bu program, ambulans şoförlerinin zorlu durumlar karşısında sakin ve etkili bir şekilde hareket edebilmelerini sağlamak için özel olarak tasarlandı.Ambulans şoförlerine hayati eğitim

Bu eğitim programı, Düzce'deki ambulans hizmetlerinin kalitesini artırarak, hastaların daha hızlı ve güvenli bir şekilde hastanelere ulaştırılmasını hedefliyor. Böylece, hem trafik güvenliği artırılıyor hem de acil durumlarda hayat kurtaran müdahalelerin etkinliği maksimize ediliyor.Ambulans şoförlerine hayati eğitim

# düzce, eğitim, trafik

01 Mar 2024 - 09:17 Düzce- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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