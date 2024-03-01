Asar deresi projesi hız kesmeden devam ediyor

İkinci Köprü Montajıyla Yeni Bir Aşama

Projenin ilk etabı olan ve Küçüksü ile Şaguç Köprüleri arasındaki 430 metrelik alanda yer alan asma köprülerde çalışmalar devam ederken, birinci köprünün başarılı montajının ardından ikinci köprünün montajına da başlandı. Bu yeni gelişme, projenin hızla ilerlediğinin ve Düzce'ye değer katmaya devam ettiğinin bir göstergesi.

Modern ve Estetik Bir Dönüşüm

Asar Deresi Projesi, şehir merkezine modern ve estetik bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor. Proje, amfi, restoran, büfe ve iki adet aktif yaya köprüsü gibi çeşitli sosyal donatıları içeriyor. Ayrıca, cep otoparkları, bisiklet yolu ve park yerleri gibi pratik çözümler de projenin ilk etabında yer alıyor. Bu özelliklerle Asar Deresi, Düzce'nin yeni cazibe merkezi olmaya aday.

Düzce'ye Değer Katıyor

Üç etaplı olarak planlanan Asar Deresi Projesi, Düzce'nin çehresini değiştirecek ve şehri modern bir cazibe merkezine dönüştürecek. Başkan Faruk Özlü'nün vizyonu doğrultusunda ilerleyen proje, şehrin estetik ve fonksiyonel bir dönüşümünü sağlayarak, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin keyif alacağı bir alan yaratmayı hedefliyor.

Bu proje, Düzce'nin doğal güzelliklerini modern mimari ile birleştirerek, şehrin sosyal yaşamına yeni bir soluk getiriyor. Asar Deresi Projesi, sadece bir geçiş noktası olmanın ötesinde, insanların buluştuğu, etkinliklerin düzenlendiği ve günlük yaşamın içinde yer alan bir merkez olma yolunda ilerliyor.