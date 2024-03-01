- Ekonomi

Mısır üreticilerine büyük destek! Gübre desteği projesi başlıyor!

Düzce Valiliği İl Özel İdaresi, bölgedeki mısır üreticilerini desteklemek amacıyla önemli bir adım attı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülecek olan "Dane Mısır Üreticilerine Girdi Temini Projesi" kapsamında, mısır üreticilerine gübre desteği sağlanacak. Bu destek programı, üreticilerin verimliliğini artırarak, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Mısır üreticilerine büyük destek! Gübre desteği projesi başlıyor! mask
Mısır üreticilerine büyük destek! Gübre desteği projesi başlıyor!
Mısır üreticilerine büyük destek! Gübre desteği projesi başlıyor!
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Kimler Faydalanabilir?

2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ve 2023 yılı ürünü için müstahsil makbuzu bulunan dane mısır üreticileri, bu destekten yararlanabilecek. Destek, üreticilerin ekili alan büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. 5 dekara kadar olan alanlar için 2 torba, 5 ile 15 dekar arası için 3 torba ve 15 dekar üzeri alanlar için ise 4 torba gübre desteği sağlanacak.

Mısır üreticilerine büyük destek! Gübre desteği projesi başlıyor!

Başvuru Süreci ve Tarihler

Gübre desteği programından faydalanmak isteyen mısır üreticileri, 8 Mart 2024 tarihine kadar ilgili il veya ilçe tarım müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdır. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi, ilgili müdürlüklerden alınabilir.Mısır üreticilerine büyük destek! Gübre desteği projesi başlıyor!

Neden Önemli?

Bu proje, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederek, yerel ekonomiye can suyu olacak. Gübre desteği, mısır üreticilerinin maliyetlerini düşürmeye ve ürün kalitesini artırmaya yardımcı olacak. Böylece, Düzce ve çevresindeki mısır üretiminin rekabet gücü artacak, üreticilerin yüzü gülecek.
# destek, düzce, tarım

01 Mar 2024 - 09:28 Düzce- Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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