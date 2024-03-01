Mısır üreticilerine büyük destek! Gübre desteği projesi başlıyor!

Kimler Faydalanabilir?

2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ve 2023 yılı ürünü için müstahsil makbuzu bulunan dane mısır üreticileri, bu destekten yararlanabilecek. Destek, üreticilerin ekili alan büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. 5 dekara kadar olan alanlar için 2 torba, 5 ile 15 dekar arası için 3 torba ve 15 dekar üzeri alanlar için ise 4 torba gübre desteği sağlanacak.

Başvuru Süreci ve Tarihler

Gübre desteği programından faydalanmak isteyen mısır üreticileri, 8 Mart 2024 tarihine kadar ilgili il veya ilçe tarım müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdır. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi, ilgili müdürlüklerden alınabilir.

Neden Önemli?

Bu proje, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederek, yerel ekonomiye can suyu olacak. Gübre desteği, mısır üreticilerinin maliyetlerini düşürmeye ve ürün kalitesini artırmaya yardımcı olacak. Böylece, Düzce ve çevresindeki mısır üretiminin rekabet gücü artacak, üreticilerin yüzü gülecek.