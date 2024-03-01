Bolu vefat edenler.. 01 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

RAHİME MUTLU
Yolçatı köyü halkından, İbrahim MUTLU’nun eşi, Hamdi, Ahmet, Ayşe ve Ekrem MUTLU’nun annesi;
Cenazesi bugün cuma namazına mütakip Yolçatı köyü mezarlığına defnedilecektir.
HAKKI EPÇİM
Tekke Işıklar köyü halkından, (merhume) Durkadın EPÇİM’in eşi, Fatma SUCU, Şükriye ÖZTÜRK, Hakkı ve Seher EPÇİM’in babaları, Uğur, Hakan, Vedat EPÇİM ve Fuat SUCU’nun dedeleri;
Cenazesi bugün Cuma namazına mütakip Tekke Işıklar köyü mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze için saat 10:00’da Uğur Mumcu parkından araç kaldırılacaktır.
SEVİM UZ
Merhum Mustafa ve (merhume) Türkan ELAGÖZ’ün kızı, Erdal ve Adnan ELAGÖZ’ün kardeşleri, Tuncer UZ’un eşi, Didem UZ’un annesi;
Cenazesi bugün Kalıcıkonutlar caminde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Salıbeyler mahalle mezarlığına defnedilecektir.
İBRAHİM GENDİGELENOĞLU
Doğancı köyü halkından, (merhume) İfakat ve (merhum) Hüseyin GENDİGELENOĞLU’nun oğlu, Emine GENDİGELENOĞLU’nun eşi, Murat, Yavuz ve Şenol GENDİGELENOĞLU’nun babaları;
Cenazesi bugün Doğancı köyü caminde kılınacak cuma namazına mütakip köy mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.