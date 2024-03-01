Öğrencilere ambulans ve UMKE tanıtımı

Acil Durum Bilinci ve Toplumsal Farkındalık

Etkinliğin odak noktası, çocuklarda acil durum bilincini ve toplumsal farkındalığı artırmaktı. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri tarafından verilen eğitimde, ambulans çağırma yöntemleri, 112 acil servis hattının önemi ve doğru kullanımı, ambulansın trafikteki geçiş üstünlüğü gibi hayati konular ele alındı. Ayrıca, deprem ve sel gibi doğal afetlerde alınması gereken önlemler de minik öğrencilere aktarıldı.

Pratik Bilgiler ve Canlı Tanıtımlar

Okul bahçesine getirilen ambulans ve UMKE aracı, öğrencilere canlı olarak tanıtıldı. Bu interaktif tanıtım, çocukların acil sağlık hizmetleri araçlarına olan ilgisini artırırken, öğrendikleri teorik bilgileri pratikle pekiştirmelerine olanak sağladı. Eğitim, çocuklara acil bir durumla karşılaştıklarında nasıl soğukkanlı kalacakları ve ne yapmaları gerektiği konusunda güven verdi.

Toplumda Farkındalık Yaratma Çabası

Düzce Sağlık Müdürlüğü'nün bu etkinliği, toplumda acil sağlık hizmetlerine yönelik farkındalığı artırma çabasının bir parçası. Çocuklara yönelik bu tür eğitimler, gelecek nesillerin daha bilinçli ve hazırlıklı olmasını sağlama yolunda önemli adımlar olarak görülüyor.