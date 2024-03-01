- Eğitim

Öğrencilere ambulans ve UMKE tanıtımı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik hayati bir eğitim etkinliği düzenledi. İrfan Öztürk İlkokulu'nun minik öğrencileri, acil durumlarla başa çıkabilmenin püf noktalarını öğrendi. Bu özel etkinlik, acil sağlık hizmetleri ambulansı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracının tanıtımıyla gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Öğrencilere ambulans ve UMKE tanıtımı mask
Öğrencilere ambulans ve UMKE tanıtımı
Öğrencilere ambulans ve UMKE tanıtımı
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Acil Durum Bilinci ve Toplumsal Farkındalık

Etkinliğin odak noktası, çocuklarda acil durum bilincini ve toplumsal farkındalığı artırmaktı. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri tarafından verilen eğitimde, ambulans çağırma yöntemleri, 112 acil servis hattının önemi ve doğru kullanımı, ambulansın trafikteki geçiş üstünlüğü gibi hayati konular ele alındı. Ayrıca, deprem ve sel gibi doğal afetlerde alınması gereken önlemler de minik öğrencilere aktarıldı.

Öğrencilere ambulans ve UMKE tanıtımı

Pratik Bilgiler ve Canlı Tanıtımlar

Okul bahçesine getirilen ambulans ve UMKE aracı, öğrencilere canlı olarak tanıtıldı. Bu interaktif tanıtım, çocukların acil sağlık hizmetleri araçlarına olan ilgisini artırırken, öğrendikleri teorik bilgileri pratikle pekiştirmelerine olanak sağladı. Eğitim, çocuklara acil bir durumla karşılaştıklarında nasıl soğukkanlı kalacakları ve ne yapmaları gerektiği konusunda güven verdi.Öğrencilere ambulans ve UMKE tanıtımı

Toplumda Farkındalık Yaratma Çabası

Düzce Sağlık Müdürlüğü'nün bu etkinliği, toplumda acil sağlık hizmetlerine yönelik farkındalığı artırma çabasının bir parçası. Çocuklara yönelik bu tür eğitimler, gelecek nesillerin daha bilinçli ve hazırlıklı olmasını sağlama yolunda önemli adımlar olarak görülüyor.Öğrencilere ambulans ve UMKE tanıtımı

# düzce, eğitim

01 Mar 2024 - 09:32 Düzce- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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