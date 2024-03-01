Bolu'da engelli ve hasta vatandaşlar için seyyar sandık hizmeti

Engelli ve Hasta Seçmenlere Özel

2023 seçimlerinde, Bolu'nun her köşesinde engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların oy kullanma sürecini kolaylaştırmak amacıyla toplamda 10 seyyar sandık kurulacak. Bu kapsamlı girişim, il genelinde yaklaşık 400 seçmenin oy kullanmasına imkan tanıyacak.

Seyyar Sandık Sistemi ve Kullanımı

Seyyar sandık, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği kriterlere göre, yatağa bağımlı hastalar ve engelli bireylerin oy kullanabilmesi için hayata geçirilmiş bir sistemdir. Bu sistem, özellikle il ve ilçe merkezlerinde yaşayan engelli ve hasta seçmenlere yöneliktir, köy ve beldelerde yaşayanlar için ise geçerli değildir.

Bolu İlçelerinde Seyyar Sandık Dağılımı

Bolu'nun merkez ilçesinde iki, Mengen, Mudurnu, Göynük, Seben, Kıbrıscık, Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde ise her birinde bir seyyar sandık olmak üzere toplamda 10 seyyar sandık hizmet verecek. Bu sandıklar, 400 kadar seçmenin oy kullanma işlemini kolaylaştıracak.

Oy Kullanma Süreci ve Gereklilikler

Yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için, sağlık raporları ile birlikte YSK'nın internet sitesinden temin edecekleri "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu"nu doldurup, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Bu adımlar, seçmenin kendi adresinde oy kullanabilmesi için gerekli olan seyyar sandık uygulamasına katılımını sağlar.

Görme Engelliler İçin Düzenlemeler

YSK, görme engelli seçmenlerin oy kullanma işlemini kolaylaştırmak adına, oy pusulalarına uygun şablonların kullanımını teşvik ediyor. Görme engelliler, bu şablonlar yardımıyla veya ihtiyaç duyulduğunda bir yakınının veya başka bir seçmenin yardımıyla oy kullanabilecekler. Ancak, sandık kurulu başkanı ve üyeleri, oy verme işlemi sırasında engelli seçmene kabin içinde yardımcı olamayacak.