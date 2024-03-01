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Yaban domuzlarına üç aylık av yasağı

Yaban domuzlarının üreme dönemine denk gelen 18 Şubat-15 Mayıs tarihleri arasında, doğal yaşam dengesini korumak amacıyla üç aylık bir av yasağı uygulanacak. Bu süreçte, yaban domuzlarının popülasyonunun korunması ve sağlıklı bir ekosistem için önemli bir adım atılmış olacak.

Doğukan Demirci
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Yaban domuzlarına üç aylık av yasağı
Yaban domuzlarına üç aylık av yasağı
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Üreme Dönemlerinde Av Yasağı

Yaban domuzları, 2023 yılında tarım arazilerine ciddi zararlar vererek, ekonomik kayıplara neden oldu. Ancak, bu hayvanların popülasyonunun korunması ve doğal yaşam dengesinin sürdürülebilirliği adına, üreme dönemleri boyunca avlanmaları yasaklandı. Bu karar, 18 Şubat ile 15 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak.

Yaban domuzlarına üç aylık av yasağı

Zararın Boyutları ve Yasak Kararı

Yaban domuzları, geçtiğimiz yıl 30 bin 520 dekar tarım alanında 43 milyon 396 bin 950 TL maddi zarara yol açtı. Bu zararın büyüklüğü, yaban domuzları ile mücadelede yeni stratejilerin benimsenmesini gerektirdi. Bu çerçevede, yaban domuzlarının üreme dönemlerinde avlanmalarının yasaklanması, popülasyonun korunması ve doğal dengenin sürdürülebilirliği için önemli bir adım olarak görülüyor.

Yaban domuzlarına üç aylık av yasağı

Yasak Döneminin Önemi

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na dayanarak alınan bu karar, yaban domuzlarının doğal yaşam döngüsünü korumayı amaçlıyor. Üreme dönemlerinde av yasağının uygulanması, bu türün sağlıklı bir şekilde popülasyonunun devam etmesine olanak tanıyacak. Aynı zamanda, tarım arazilerine verilen zararların uzun vadede azaltılmasına katkı sağlayacak bir popülasyon kontrol mekanizması olarak işlev görecek.Yaban domuzlarına üç aylık av yasağı

Beklenen Etkiler ve Çiftçilere Mesaj

Bu yasakla birlikte, yaban domuzlarının popülasyonunun korunması ve ekosistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi hedefleniyor. Çiftçilere ve ilgili taraflara, yaban domuzları ile mücadelede doğal dengenin korunmasının önemi vurgulanıyor. Yasak döneminin sona ermesiyle birlikte, yaban domuzları ile mücadelede daha sürdürülebilir ve doğa dostu yöntemlerin benimsenmesi bekleniyor.Yaban domuzlarına üç aylık av yasağı

Yaban domuzlarının üreme dönemine saygı gösterilerek uygulanan av yasağı, hem bu türün korunmasına hem de tarım arazilerine verilen zararların azaltılmasına yönelik uzun vadeli bir çözüm sunuyor. Bu dönem, doğal yaşam dengesine katkıda bulunurken, aynı zamanda çiftçilerin ve tarım sektörünün geleceğini de olumlu yönde etkileyecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

# tarım, doğa

01 Mar 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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