01 Mar 2024 - 12:00- Gündem G:

Türkiye çapında emeklilere kaplıca tedavisi ücretsiz oluyor: SGK'dan dev adım!

Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan 16 milyon emekli vatandaş için müjdeli bir haber geldi. Meclis'te kabul edilen yeni EYT düzenlemesiyle, emekliler artık Türkiye'nin en kalabalık sosyal grubunu oluşturuyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Türkiye çapında emeklilere kaplıca tedavisi ücretsiz oluyor: SGK'dan dev adım! mask
Türkiye çapında emeklilere kaplıca tedavisi ücretsiz oluyor: SGK'dan dev adım!
Türkiye çapında emeklilere kaplıca tedavisi ücretsiz oluyor: SGK'dan dev adım!
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Yıllar içinde asgari ücrete karşı maaşları eriyen ve sosyal faaliyetlerden geri kalan emekliler için, sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanamama sorunu da büyük bir problem teşkil ediyordu. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son değişiklikle, emekliler için yeni bir dönem başlıyor.

SGK'dan Emeklilere Büyük Kolaylık

SGK, özellikle ileri yaşta olan emeklilerin talepleri doğrultusunda, sağlık sistemlerinde önemli bir iyileştirme yaparak, 81 ilde geçerli olacak şekilde kaplıca tedavilerini Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına aldı. Bu değişiklik, SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı'ndan emekli olan herkesin, Türkiye'nin dört bir yanındaki kaplıca hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmesini sağlıyor.

Türkiye çapında emeklilere kaplıca tedavisi ücretsiz oluyor: SGK'dan dev adım!

Kaplıca Tedavisi İçin Ne Yapmalı?

Bu hizmetten yararlanmak isteyen emeklilerin yapması gereken tek şey, herhangi bir sağlık kurumundan alacakları, en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından verilen sağlık kurulu raporu ile SGK'ya başvurmak. Bu uygulama, ileri yaşlı emekliler başta olmak üzere, refakatçileri için de geçerli olacak şekilde tasarlanmıştır.
Türkiye çapında emeklilere kaplıca tedavisi ücretsiz oluyor: SGK'dan dev adım!

6 Ay Süresince Ücretsiz Kaplıca Tedavisi

Başvuru sonrasında uygun bulunan emekli vatandaşlar, alacakları sağlık raporu doğrultusunda, seçtikleri kaplıcadan 6 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bu süre zarfında, tedavinin devamı için yeni bir rapor gerekip gerekmediği değerlendirilecek.Türkiye çapında emeklilere kaplıca tedavisi ücretsiz oluyor: SGK'dan dev adım!

Yol Masrafları SGK Tarafından Karşılanacak

SGK, emekli vatandaşların ve refakatçilerinin kaplıca tedavisine erişimini kolaylaştırmak amacıyla, yol masraflarını da karşılayacak. Bu, özellikle yerleşim yerlerine uzak bölgelerde yaşayan vatandaşların, bu hizmetten faydalanabilmesi için büyük bir kolaylık sağlıyor.

# emekli

01 Mar 2024 - 12:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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