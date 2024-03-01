Türkiye çapında emeklilere kaplıca tedavisi ücretsiz oluyor: SGK'dan dev adım!

Yıllar içinde asgari ücrete karşı maaşları eriyen ve sosyal faaliyetlerden geri kalan emekliler için, sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanamama sorunu da büyük bir problem teşkil ediyordu. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son değişiklikle, emekliler için yeni bir dönem başlıyor.

SGK'dan Emeklilere Büyük Kolaylık

SGK, özellikle ileri yaşta olan emeklilerin talepleri doğrultusunda, sağlık sistemlerinde önemli bir iyileştirme yaparak, 81 ilde geçerli olacak şekilde kaplıca tedavilerini Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına aldı. Bu değişiklik, SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı'ndan emekli olan herkesin, Türkiye'nin dört bir yanındaki kaplıca hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmesini sağlıyor.

Kaplıca Tedavisi İçin Ne Yapmalı?

Bu hizmetten yararlanmak isteyen emeklilerin yapması gereken tek şey, herhangi bir sağlık kurumundan alacakları, en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından verilen sağlık kurulu raporu ile SGK'ya başvurmak. Bu uygulama, ileri yaşlı emekliler başta olmak üzere, refakatçileri için de geçerli olacak şekilde tasarlanmıştır.

6 Ay Süresince Ücretsiz Kaplıca Tedavisi

Başvuru sonrasında uygun bulunan emekli vatandaşlar, alacakları sağlık raporu doğrultusunda, seçtikleri kaplıcadan 6 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bu süre zarfında, tedavinin devamı için yeni bir rapor gerekip gerekmediği değerlendirilecek.

Yol Masrafları SGK Tarafından Karşılanacak

SGK, emekli vatandaşların ve refakatçilerinin kaplıca tedavisine erişimini kolaylaştırmak amacıyla, yol masraflarını da karşılayacak. Bu, özellikle yerleşim yerlerine uzak bölgelerde yaşayan vatandaşların, bu hizmetten faydalanabilmesi için büyük bir kolaylık sağlıyor.