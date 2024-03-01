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Demirkol esnafın mağduriyetini böyle giderecek

Bolu'daki 350 mağdur esnaf için umut ışığı: AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, sanayi sitesi sorununa kalıcı çözümler sunuyor. Küçük Sanayi Sitesi ve Ata Sanayi Sitesi'ndeki esnafların mağduriyetini giderme vaadi ile Demirkol, açıkta kalan 350 esnafın umudu oldu…

Arzu Sarı
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Demirkol esnafın mağduriyetini böyle giderecek mask
Demirkol esnafın mağduriyetini böyle giderecek
Demirkol esnafın mağduriyetini böyle giderecek
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Yenilikçi çözümlerle esnafın yanında

Bolu'da, Büyük Sanayi Sitesi'nde yer bulamayan 350 esnaf için AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, seçilmesi halinde mağduriyetleri giderme sözü verdi. Uzun süredir çözüm bekleyen sanayi sitesi sorununa el atan Demirkol, esnafın yüzünü güldürecek adımlar atacağını belirtti.

Demirkol esnafın mağduriyetini böyle giderecek

Mağduriyetin giderilmesi için kapsamlı plan

Demirkol, Küçük Sanayi Sitesi ve Ata Sanayi Sitesi'nde kalan ve yeni sanayi sitesinde yer alamayan esnaflar için bir plan hazırladı. Bu plan kapsamında, 350 esnafın mevcut yerlerinde kalabileceğini ve yaşadıkları sıkıntıların çözüleceğini açıkladı. Bu adım, esnafın geleceğe dair umutlarını yeşertti.

Demirkol esnafın mağduriyetini böyle giderecek

Esnafın sorunlarına özel ilgi

Demirkol'un önerdiği çözüm, esnafla birlikte mevcut site yönetimiyle ivedilikle çalışılmasını içeriyor. Bu süreçte, esnafın karşılaştığı sorunların detaylı bir şekilde ele alınması ve kalıcı çözümler üretilmesi hedefleniyor. Demirkol, bu yöntemle esnafın mağduriyetinin en kısa sürede giderileceğine inanıyor.Demirkol esnafın mağduriyetini böyle giderecek

Oto tamircilerine özel düzenleme

Bolu Merkez'de, İzzet Baysal Sanayi Sitesi'nin arkasında kurulan Büyük Sanayi Sitesi'nin uzak konumu, özellikle oto tamircilerinin mevcut yerlerinde kalma eğilimini güçlendiriyor. Demirkol, bu durumu göz önünde bulundurarak, oto tamircilerinin vatandaşa yakın olmalarını sağlayacak düzenlemeleri de planlıyor.Demirkol esnafın mağduriyetini böyle giderecek

Umut veren gelişmeler

Demirkol'un başkan seçilmesi durumunda, Bolu'daki sanayi sitesi sorununun çözüme kavuşması bekleniyor. Esnafın mağduriyetinin giderilmesi için atılacak adımlar, şehrin ekonomik ve sosyal yapısına olumlu katkılar sunacak. Bu gelişme, hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürecek.Demirkol esnafın mağduriyetini böyle giderecek

Muhammed Emin Demirkol'un Bolu Belediye Başkanı olarak seçilmesi halinde uygulamaya koyacağı planlar, uzun süredir çözüm bekleyen sanayi sitesi sorununa kalıcı çözümler sunuyor. Esnafın mağduriyetini gidermeye yönelik bu adımlar, Bolu'da ekonomik ve sosyal anlamda yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.

 

# başkan, belediye, ak parti

01 Mar 2024 - 14:00 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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