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Bolu'nun gururu hakem Kılıç, Bozokspor-Develigücü maçında adaleti sahaya taşıyacak!

3 Mart'ta Bozok Stadı'nda gerçekleşecek Yozgat Bozokspor-Develigücü maçı için Bolulu hakem düdük çalacak. Adaletin temsilcisi Kılıç ve ekibi, futbolseverler için unutulmaz bir deneyim sunacak.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bolu'nun gururu hakem Kılıç, Bozokspor-Develigücü maçında adaleti sahaya taşıyacak! mask
Bolu'nun gururu hakem Kılıç, Bozokspor-Develigücü maçında adaleti sahaya taşıyacak!
Bolu'nun gururu hakem Kılıç, Bozokspor-Develigücü maçında adaleti sahaya taşıyacak!
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Türkiye futbolunun kalbi, 3 Mart'ta Yozgat'ın Bozok Stadı'nda atacak. Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 11. Grubu'nda yer alan ve futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Yozgat Bozokspor-Develigücü maçı, adeta nefesleri kesecek.

Bolu'nun gururu hakem Kılıç, Bozokspor-Develigücü maçında adaleti sahaya taşıyacak!

Bolulu hakem Yozgat’ta

Bu heyecan dolu karşılaşmada, Bolu Bölgesi'nin deneyimli hakemi Ömer Faruk Kılıç'ın orta hakem olarak görev yapacak olması, futbol dünyasında önemli bir konuşma konusu oldu. Kılıç'ın yönetimindeki mücadele, adil ve kusursuz bir oyunun temsilcisi olacak.

Bolu'nun gururu hakem Kılıç, Bozokspor-Develigücü maçında adaleti sahaya taşıyacak!

Adaletin sahadaki temsilcileri: Kılıç ve ekibi

Futbolun adaletli bir oyun olması en önemli unsurlardan biridir. Bu bağlamda, Bolulu Kılıç'a sahada eşlik edecek yardımcı hakemler Fatih Gümüşok ve Uğur Çelik, adaleti temsil etme görevini üstlenecekler. Bu üçlü, maçın her anında doğru kararları vermek için elinden gelenin en iyisini yapacak.

Bolu'nun gururu hakem Kılıç, Bozokspor-Develigücü maçında adaleti sahaya taşıyacak!

Bozok Stadı'nda büyük buluşma

Yozgat'ın gururu Bozok Stadı, 3 Mart Pazar günü saat 13:00'da, futbolseverleri ağırlamaya hazır. İki takımın taraftarlarını ağırlayacak kapasiteye sahip olan stad, maçın kalitesini doğrudan etkileyecek olan hava koşullarına da meydan okuyacak.

Bolu'nun gururu hakem Kılıç, Bozokspor-Develigücü maçında adaleti sahaya taşıyacak!

Bolu'nun hakem ihracatı ve deneyim fırsatı

Türkiye'nin dört bir yanında adından söz ettiren Bolu, futbol sahalarında yetiştirdiği hakemlerle de öne çıkıyor. Bölgesel Amatör Lig'deki bu önemli maç, hakemimiz Ömer Faruk Kılıç için büyük bir deneyim fırsatı sunuyor. Kılıç ve ekibinin, bu maçta gösterecekleri performans, kariyerleri için önemli bir kilometre taşı olacak.

 Bolu'nun gururu hakem Kılıç, Bozokspor-Develigücü maçında adaleti sahaya taşıyacak!

 

 

 

# pazar

01 Mar 2024 - 10:08 Yozgat- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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