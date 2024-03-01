2024 Ramazan Ayı’na geri sayım başladı, 2024 ilk oruç, sahur ve teravih ne zaman?

2024 Ramazan Ayı ilk teravih ve sahur ile başlayacak

2024 yılında Ramazan Ayı'nın başlangıcı, maneviyatın derinliğine davet eden ilk teravih namazı ile 10 Mart Pazar gününe işaret ediyor. Bolu Müftülüğü'nün yaptığı duyuruya göre, yatsı namazının ardından camilerde ve evlerde kılınacak olan ilk teravih namazı, bu kutsal ayın başlangıcını müjdeliyor. Aynı gece, Ramazan'ın ilk sahuru da yapılacak, böylece müminler 11 Mart Pazartesi günü tutacakları ilk oruç için niyetlenecekler.

Ramazan Ayının ilk günü ve orucun başlangıcı

Bolu Müftülüğü'nün açıklamalarına göre, 2024 Ramazan Ayı'nın ilk günü 11 Mart Pazartesi olarak belirlendi. Bu tarih, İslam Alemi için oruç ibadetinin başlangıcını ifade ediyor. İlk sahurun ardından, müminler sabah namazı vaktiyle birlikte oruçlarını tutmaya başlayacaklar. Bu, hem bir ibadet hem de sabır, şükür ve dayanışma ayının başlangıcı anlamına geliyor.

Kadir Gecesi: Bin aydan daha hayırlı bir gece

Ramazan Ayı'nın en kıymetli gecesi olan Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak biliniyor. Bolu Müftülüğü, bu yıl Kadir Gecesi'nin 5 Nisan 2024 Cuma gecesi idrak edileceğini duyurdu. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak kabul ediliyor ve bu gece yapılan ibadetlerin, duaların özel bir önemi ve fazileti bulunuyor. Bolu'da ve tüm İslam coğrafyasında bu geceye özel programlar ve mevlidler düzenlenecek.

Ramazan Ayının sonu ve son teravih namazı

Ramazan Ayı, 30 gün süren manevi bir yolculuğun ardından 9 Nisan Salı günü sona erecek. Bu, aynı zamanda müminlerin tutacakları son oruç anlamına geliyor. Son teravih namazı ise 8 Nisan Pazartesi günü yatsı namazının ardından kılınacak. Bu, Ramazan Ayı'nın manevi atmosferinin son kez birlikte yaşanacağı an olacak.

Ramazan Bayramı: Şeker gibi bayramın müjdecisi

Ramazan Ayı'nın sona ermesiyle birlikte müminler, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanacak. Bolu Müftülüğü'ne göre, 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 3 gün sürecek. Bu, ailelerin bir araya geldiği, sevdikleriyle kucaklaştığı, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı özel bir zaman dilimi. Bayram namazı, sabahın erken saatlerinde kılınacak ve ardından bayramlaşma törenleri gerçekleştirilecek.

Dualarla dolu bir Ramazan

Bolu Müftülüğü'nün yaptığı duyurular, 2024 Ramazan Ayı'nın planlanması için önemli bilgiler içeriyor. Bu kutsal ay, müminler için bir arınma, yenilenme ve ruhani bir yükseliş fırsatı sunuyor. İbadetler, dualar ve Kur'an tilaveti ile dolu bu ayda, müminlerin manevi bir yolculuğa çıkması ve bu süreci en verimli şekilde değerlendirmesi hedefleniyor. Ramazan Ayı boyunca yapılacak olan sahur ve iftarlar, teravih namazları, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı, İslam Alemi için birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren özel zamanlar olarak öne çıkıyor.