Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin kaçınılmaz kaderi ve alınması gereken önlemleri anlattı

Türkiye'nin Deprem Gerçeğiyle Yüzleşmesi Gerekiyor

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Deprem Dirençli Şehirler' konulu söyleşide konuşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini vurguladı. Görür, Türkiye'nin depremlerden asla kurtulamayacağını ve bu doğal afetlerin sonsuza dek süreceğini belirtti.

Depreme Hazırlıklı Olmanın Önemi

Prof. Dr. Görür, Antalya özelinde ve genel olarak Türkiye'de depreme hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti. Deprem dirençli şehirler inşa etmenin, her deprem sonrası yaşanan büyük kayıpların önüne geçmenin tek yolu olduğunu ifade etti.

Deprem, Siyaset Üstü Bir Konudur

Türkiye'nin jeolojik yapısına değinen Görür, ülkenin 13 milyon yıl önce levha hareketleri sonucu oluştuğunu ve bu hareketliliğin devam ettiğini belirtti. Depremlerin siyaset üstü bir konu olduğunu ve halkın bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Şehirlerin Depreme Dirençli Hale Getirilmesi

Görür, şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesinin, depremleri minimum hasarla atlatmanın ve günlük yaşamı etkilememenin anahtarı olduğunu belirtti. Japonya örneğini vererek, deprem dirençli yapıların önemini anlattı.

Antalya'nın Deprem Riski ve Alınması Gereken Önlemler

Antalya'nın deprem riskine dikkat çeken Görür, şehrin çevresindeki aktif fay hatları ve Akdeniz'deki dalma batma zonlarının büyük depremler üretebileceğini ifade etti. Deprem kaynaklarının bilinmesinin ve buna göre önlem alınmasının önemini vurguladı.

Mikro Bölgeleme Çalışmalarının Önemi

Deprem riskinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için mikro bölgeleme çalışmalarının yapılması gerektiğini belirten Görür, yer altı jeolojisinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini söyledi. Bu çalışmaların, deprem dalgalarının etkilerini doğru bir şekilde tahmin etmek için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Belediyelerin ve Halkın Rolü

Deprem kültürünün geliştirilmesi ve halkın bu konuda bilgilendirilmesinin önemine değinen Görür, belediyelerin ve halkın bu süreçte aktif rol alması gerektiğini belirtti. Depreme hazırlıklı bir toplum oluşturmanın, sadece yapısal önlemlerle değil, aynı zamanda bilinç düzeyinin artırılmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Marmara Bölgesi ve Türkiye'nin Deprem Dirençliliği

Marmara Bölgesi'nde yaşanabilecek bir depremin Türkiye ekonomisine etkilerine değinen Görür, sanayi ve turizmin depreme hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin bütün olarak depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini ve bu sürecin 15-20 yıl içinde gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Naci Görür'ün vurguladığı gibi, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi ve gerekli önlemleri alması gerekiyor. Depreme dirençli şehirler inşa etmek, halkı bilinçlendirmek ve yapısal önlemleri hayata geçirmek, bu doğal afetlerin yol açtığı kayıpları minimize etmenin anahtarları arasında yer alıyor.