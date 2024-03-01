Akraba evliliklerinin nadir hastalıklar üzerindeki etkisi

Nadir Hastalıklar ve Akraba Evliliği Riski

Nadir hastalıklar, genellikle genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar ve toplumda ender görülür. Ancak, akraba evlilikleri bu hastalıkların görülme sıklığını artırabilir. Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve diğer uzmanlar, Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu'nda bu konuya özel bir önem atfetti.

Uzmanlardan Erken Tanı Vurgusu

Sempozyumda, nadir hastalıkların erken tanısının önemi üzerinde duruldu. Prof. Dr. Yiyit, "Gebelik öncesi danışmanlık hizmetleri, özellikle risk grubundaki bireyler için hayati önem taşımaktadır" diyerek, akraba evliliklerinin potansiyel risklerine dikkat çekti.

Nadir Hastalıkların Etkisi ve Tedavisi

Nadir hastalıkların yüzde 80'i genetik kökenlidir ve genellikle 2 bin kişiden birinde görülür. Bu hastalıklar, hastalar ve aileleri için ciddi zorluklar oluşturabilir. Sempozyumda, hastalıkların tedavileri ve hastalar üzerindeki etkileri ele alındı.

Toplumsal Farkındalığın Önemi

Prof. Dr. Yiyit, akraba evliliklerinin yüksek olduğu ülkelerde, nadir hastalıkların daha fazla görülebileceğini belirtti. Bu bağlamda, toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılmasının önemi vurgulandı. "Hastalığı tedavi etmek değil, engellemek" yaklaşımıyla, erken tanı ve önleyici tedbirlerin önemi öne çıkarıldı.

Erken Tanı ve Tedavi Süreçleri

Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Hülya Kayserili Karacabey, nadir hastalıkların tanı süreçlerinin son yıllarda teknolojik gelişmeler sayesinde hızlandığını belirtti. Erken tanı ve tedavinin, hastalıkların yönetilmesinde kritik bir rol oynadığına dikkat çekildi.

Aileler ve Hastalar İçin Destek

Nadir hastalıklarla mücadelede aileler ve hastalar için destek mekanizmalarının önemi de sempozyumda ele alındı. Angelman Sendromu Türkiye Topluluğu'ndan Pınar Özmutlu, nadir hastalıklarda en büyük sıkıntının bilgi eksikliği olduğunu ifade etti.

Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu, akraba evliliklerinin nadir hastalıklar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, erken tanı ve önleyici tedbirlerin önemini vurguladı. Uzmanlar, toplumsal farkındalığın artırılması ve gebelik öncesi danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması çağrısında bulundu. Bu yaklaşımlar, nadir hastalıkların yönetilmesinde ve potansiyel risklerin azaltılmasında kritik bir öneme sahip.