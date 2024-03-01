- Eğitim

Tüketici haklarına dair önemli bilgilendirme semineri

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu, öğrencilerine yönelik değerli bir eğitim etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ticaret İl Müdürlüğü'nün deneyimli yetkilileri tarafından sunulan bu seminer, tüketici hakları konusunda bilinçlendirme amacı güttü. Tüketici Hakları ve Bilinçli Tüketim başlıkları altında gerçekleşen bu program, öğrencilerin bu alandaki bilgilerini artırmayı ve onları daha bilinçli tüketiciler haline getirmeyi hedefledi.

İhlas Haber Ajansı
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Tüketici haklarına dair önemli bilgilendirme semineri mask
Tüketici haklarına dair önemli bilgilendirme semineri
Tüketici haklarına dair önemli bilgilendirme semineri
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Bilinçli Tüketici Olmanın Yolları

Seminerde, tüketici hakları ve bilinçli tüketici davranışları üzerine yoğunlaşıldı. Katılımcılara, alışverişlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu sorunlar karşısında nasıl hak arayabilecekleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, tüketici hakem heyetine başvuru süreçleri ve tüketici haklarının korunması adına atılması gereken adımlar vurgulandı.

Tüketici haklarına dair önemli bilgilendirme semineri

Tüketici Haklarına Dair Merak Edilenler

Program, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin tüketici haklarına dair merak ettikleri soruların cevaplanmasıyla devam etti. Etkinlik, öğrencilerin tüketici hakları konusunda bilgi sahibi olmalarını ve bu bilgileri günlük yaşamlarında etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlama amacı taşıdı.Tüketici haklarına dair önemli bilgilendirme semineri

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Süreçleri

Tüketici hakları konusunda bilgilendirme yapılmasının yanı sıra, tüketici hakem heyetine nasıl başvurulacağı konusunda da önemli bilgiler paylaşıldı. Bu bilgiler, öğrencilerin haklarını ararken izlemeleri gereken yolları ve başvuru süreçlerini kapsamlı bir şekilde ele aldı.
# düzce

01 Mar 2024 - 10:45 Düzce- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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