- Eğitim

Geleceğin sürücülerine özel eğitim

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin önemini vurgulamak ve geleceğin sürücülerini trafik kuralları konusunda bilinçlendirmek amacıyla özel bir eğitim programı başlattı. Bu kapsamlı eğitim, öğrencilere hem trafik kurallarını öğretiyor hem de onları küçük trafik dedektiflerine dönüştürüyor.

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Geleceğin sürücülerine özel eğitim
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Eğitimden Dedektifliğe: Trafik Güvenliğinde Yeni Bir Soluk

Düzce'nin Cumhuriyet ve Yığılca Mevlana ilkokullarından toplam 253 öğrenci, Trafik ekipleri tarafından verilen uygulamalı eğitimlerle trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi. Bu eğitimler, öğrencilere trafik kurallarının yanı sıra, güvenli bir sürüş ortamı için gerekli olan dikkat ve sorumluluk bilincini de kazandırıyor.

Geleceğin sürücülerine özel eğitim

Trafik Dedektifleri Göreve Hazır

Eğitim programı, öğrencilere trafik kurallarını öğretmenin ötesinde, onları trafik güvenliğinin önemli bir parçası haline getiriyor. Programa katılan öğrenciler, aldıkları bilgilerle trafik dedektifi unvanını kazanarak, trafik güvenliğine aktif olarak katkıda bulunma fırsatı elde ediyorlar. Bu küçük dedektifler, öğrendikleri bilgileri arkadaşları ve aileleri ile paylaşarak trafik güvenliğinin toplumda daha geniş bir bilinçle anlaşılmasını sağlıyor.Geleceğin sürücülerine özel eğitim

Geleceğin Güvende: Trafik Eğitimi ve Bilinçlendirme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı bu eğitim programı, trafik güvenliğine yönelik farkındalığı artırmak ve geleceğin sürücülerini daha bilinçli hale getirmek için büyük bir adım olarak görülüyor. Program, trafik kurallarının öğretilmesi ve uygulanmasının yanı sıra, öğrencilerin trafik güvenliğine aktif katılımını da teşvik ediyor.

# düzce, öğrenci, eğitim, trafik

01 Mar 2024 - 10:50 Düzce- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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