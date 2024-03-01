Beyaz eşya dükkanına dalan araç

Kaza Anı Kameralara Yansıdı
Ereğli ilçesindeki bu şaşırtıcı kaza, yerel saatle öğleden sonra meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen bu olay, çevredeki bir beyaz eşya dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın dükkanın camlarını kırarak içeri girdiği ve kazanın şokunu yaşayan sürücünün bir yakınına telefonla durumu bildirdiği görülüyor.
Faciadan Dönüldü
Kazada, her iki aracın sürücüsü de hafif yaralarla kurtuldu. Olayın hemen ardından bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Bu korkutucu olay, bölgede büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gösterdi.
İnceleme ve Soruşturma Başlatıldı
Kaza ile ilgili olarak polis tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiğine dair soruşturma sürerken, güvenlik kamerası görüntüleri de önemli bir delil olarak değerlendiriliyor. Ereğli ilçesinde meydana gelen bu olay, yerel halk arasında büyük bir merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.