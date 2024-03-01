Beyaz eşya dükkanına dalan araç

Kaza Anı Kameralara Yansıdı

Ereğli ilçesindeki bu şaşırtıcı kaza, yerel saatle öğleden sonra meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen bu olay, çevredeki bir beyaz eşya dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın dükkanın camlarını kırarak içeri girdiği ve kazanın şokunu yaşayan sürücünün bir yakınına telefonla durumu bildirdiği görülüyor.

Faciadan Dönüldü

Kazada, her iki aracın sürücüsü de hafif yaralarla kurtuldu. Olayın hemen ardından bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Bu korkutucu olay, bölgede büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gösterdi.

İnceleme ve Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak polis tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiğine dair soruşturma sürerken, güvenlik kamerası görüntüleri de önemli bir delil olarak değerlendiriliyor. Ereğli ilçesinde meydana gelen bu olay, yerel halk arasında büyük bir merak konusu oldu.