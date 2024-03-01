- Asayiş

Husumetli iki kişi arasında bıçaklı kavga

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, dün akşam saatlerinde yaşanan ve kanlı bir hesaplaşmaya sahne olan bir olaya tanıklık etti. Yalı Caddesi üzerinde gerçekleşen bu vahim suç, önceden birbirine düşman olan iki kişi arasında çıkan kavganın ardından bıçakların konuştuğu bir çatışmaya dönüştü.

İhlas Haber Ajansı
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Husumetli iki kişi arasında bıçaklı kavga mask
Husumetli iki kişi arasında bıçaklı kavga
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Önceden Planlanmış Bir Husumetin Kanlı Sonu

Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında derin husumet bulunan Zafer İ. ve Serkan Ö., tesadüfen Yalı Caddesi'nde karşılaştı. Bu beklenmedik karşılaşma, kısa sürede kontrolden çıkan bir tartışmaya ve ardından da fiziksel bir çatışmaya yol açtı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Serkan Ö., Zafer İ.'yi kasıklarından bıçaklayarak ağır yaraladı ve olay yerinden hızla uzaklaştı.

Husumetli iki kişi arasında bıçaklı kavga

Acil Servis ve Polis Harekete Geçti

Olayın ihbar edilmesi üzerine, bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zafer İ., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Zafer İ.'nin tedavisi devam ederken, polis ekipleri suç aleti olan bıçağa el koydu ve kaçan zanlı Serkan Ö.'yü yakalamak için geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı.
# polis

01 Mar 2024 - 11:06 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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