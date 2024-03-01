Seçim afişlerine saldırı!

Kesici Aletlerle Saldırı

Alaplı'nın Taşbaşı mevkiinde bulunan ve Nuri Tekin'in seçim kampanyasını tanıtan afişler, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kesici aletler kullanılarak tahrip edildi. Bu, son günlerde bölgede benzeri görülen ikinci olay olarak kayıtlara geçti.

Nuri Tekin'den Kınama

Olayla ilgili açıklama yapan Nuri Tekin, yaşananları şiddetle kınadığını belirtti. Seçim sürecini dostça bir atmosferde yürütmeye çalıştıklarını ifade eden Tekin, bu tür saldırıların kendilerini yıldıramayacağını ve halkın gönlündeki yerlerini etkileyemeyeceğini vurguladı.

Kamuoyunun Vicdanına

Tekin, sorumluların bulunması konusunda kamuoyunun vicdanına güvendiklerini söyledi. Afişlere yapılan saldırıların, seçim sürecindeki olumlu havayı bozmaya yönelik çabalar olduğunu ancak bu tür eylemlerin amaçlarına ulaşamayacağını dile getirdi.