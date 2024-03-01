Seçim afişlerine saldırı!

Kesici Aletlerle Saldırı
Alaplı'nın Taşbaşı mevkiinde bulunan ve Nuri Tekin'in seçim kampanyasını tanıtan afişler, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kesici aletler kullanılarak tahrip edildi. Bu, son günlerde bölgede benzeri görülen ikinci olay olarak kayıtlara geçti.
Nuri Tekin'den Kınama
Olayla ilgili açıklama yapan Nuri Tekin, yaşananları şiddetle kınadığını belirtti. Seçim sürecini dostça bir atmosferde yürütmeye çalıştıklarını ifade eden Tekin, bu tür saldırıların kendilerini yıldıramayacağını ve halkın gönlündeki yerlerini etkileyemeyeceğini vurguladı.
Kamuoyunun Vicdanına
Tekin, sorumluların bulunması konusunda kamuoyunun vicdanına güvendiklerini söyledi. Afişlere yapılan saldırıların, seçim sürecindeki olumlu havayı bozmaya yönelik çabalar olduğunu ancak bu tür eylemlerin amaçlarına ulaşamayacağını dile getirdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.