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Seçim afişlerine saldırı!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yerel siyasetin tanınmış isimlerinden ve şu anki Belediye Başkanı aynı zamanda Belediye Başkan adayı olan Nuri Tekin'e ait seçim afişleri, kimliği meçhul saldırganlar tarafından hedef alındı. Taşbaşı Yamanlar Otel'in karşısında yer alan billboardlarda sergilenen afişler, kesici aletlerle zarar gördü.

İhlas Haber Ajansı
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Seçim afişlerine saldırı!
Seçim afişlerine saldırı!
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Kesici Aletlerle Saldırı

Alaplı'nın Taşbaşı mevkiinde bulunan ve Nuri Tekin'in seçim kampanyasını tanıtan afişler, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kesici aletler kullanılarak tahrip edildi. Bu, son günlerde bölgede benzeri görülen ikinci olay olarak kayıtlara geçti.Seçim afişlerine saldırı!

Nuri Tekin'den Kınama

Olayla ilgili açıklama yapan Nuri Tekin, yaşananları şiddetle kınadığını belirtti. Seçim sürecini dostça bir atmosferde yürütmeye çalıştıklarını ifade eden Tekin, bu tür saldırıların kendilerini yıldıramayacağını ve halkın gönlündeki yerlerini etkileyemeyeceğini vurguladı.

Seçim afişlerine saldırı!

Kamuoyunun Vicdanına

Tekin, sorumluların bulunması konusunda kamuoyunun vicdanına güvendiklerini söyledi. Afişlere yapılan saldırıların, seçim sürecindeki olumlu havayı bozmaya yönelik çabalar olduğunu ancak bu tür eylemlerin amaçlarına ulaşamayacağını dile getirdi.Seçim afişlerine saldırı!
# seçim

01 Mar 2024 - 11:11 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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