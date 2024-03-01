Yaşlı adamın hayatını kaybettiği olayda sürücü serbest

Karabük'ün Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen yürek burkan bir trafik kazası, yerel toplumu derinden sarstı. 83 yaşındaki İshak Öztürk, yaya geçidinden geçmeye çalışırken, Elif M. yönetimindeki 78 DC 003 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza Anı ve Sonrası: Sürücüye Adli Kontrol

Elif M.'nin kontrolündeki araç, dikkatsiz bir anında, İshak Öztürk'e çarparak onu ağır yaraladı. Kazadan sonra hızla hastaneye kaldırılan Öztürk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Elif M., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar, kamuoyunda adaletin yerini bulup bulmadığına dair tartışmaları beraberinde getirdi.

Trafik Güvenliği ve Yaya Hakları Yeniden Gündemde

Bu acı verici olay, trafik güvenliği ve yaya haklarının korunması konusunda yeniden geniş çaplı tartışmaların fitilini ateşledi. Yaya geçitlerindeki güvenlik önlemlerinin artırılması, sürücülerin daha dikkatli olması ve trafik kurallarına uyulmasının önemi bir kez daha vurgulandı. Toplum, bu tür trajedilerin önlenmesi için alınacak önlemleri ve uygulanacak yeni stratejileri merakla bekliyor.