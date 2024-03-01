- Asayiş

Şehrin merkezinde korkutan yangın!

Karabük'ün merkezine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yer alan üç katlı bir apartmanın ikinci katında korkutan bir yangın meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yangın, bölge sakinlerini tedirgin etti.

İhlas Haber Ajansı
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Şehrin merkezinde korkutan yangın!
Şehrin merkezinde korkutan yangın!
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İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Yangının fark edilmesi üzerine, komşuların hızlıca haber vermesiyle olay yerine intikal eden Karabük İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. İtfaiyenin profesyonel ve etkin çalışması sayesinde, yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, evin bir odasında meydana gelmiş olup, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Şehrin merkezinde korkutan yangın!

Maddi Hasar ve Polis İncelemesi

Yangının söndürülmesinin ardından, evde maddi hasarın oluştuğu belirlendi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı. Karabük Polis Teşkilatı, yangınla ilgili tüm detayları aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Bölge sakinleri ve ev sahipleri, yangının neden kaynaklandığını ve maddi hasarın boyutunu öğrenmek için polis incelemesinin sonuçlarını bekliyor.Şehrin merkezinde korkutan yangın!

Karabük'te Yangın Alarmı: İtfaiyenin Başarılı Müdahalesi

Karabük'te, bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Kemal Namal'a ait evde maddi hasar oluştu. Polis, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlattı.Şehrin merkezinde korkutan yangın!

# polis, karabük

01 Mar 2024 - 11:26 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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