Aile içi uyuşturucu krizi kanlı bitti! Komşu cinayeti

Uyuşturucu Bağımlısı Gençten Dehşet Saçan Saldırı
Kastamonu'nun huzurlu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, uyuşturucu bağımlısı bir gencin aile içi tartışmayı kanlı bir çatışmaya dönüştürdüğü olaya şahit oldu. 23 yaşındaki Musa B., uyuşturucu almak için ihtiyaç duyduğu parayı temin edemeyince babasıyla tartıştı ve evi basarak etrafa rastgele ateş açtı.
Gürültüye Uyanan Mahalle, Şok Edici Bir Manzarayla Karşılaştı
Gece yarısı yaşanan bu korkunç olay sırasında, gürültüye uyanan komşular Seyfettin Horuz ve Doğan A. dahil olmak üzere dört kişi, Musa B.'nin açtığı ateş sonucu yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı, ancak 61 yaşındaki Seyfettin Horuz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kastamonu Emniyeti Hızla Müdahale Etti: Cinayet Zanlısı Tutuklandı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından hızla harekete geçerek uyuşturucunun etkisi altındaki Musa B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.