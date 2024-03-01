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Aile içi uyuşturucu krizi kanlı bitti! Komşu cinayeti

Kastamonu'da uyuşturucu bağımlısı bir gencin aile içi tartışmayı kanlı bir çatışmaya çevirdiği, bir komşunun ölümüyle sonuçlanan dehşet verici olay.

İhlas Haber Ajansı
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Aile içi uyuşturucu krizi kanlı bitti! Komşu cinayeti mask
Aile içi uyuşturucu krizi kanlı bitti! Komşu cinayeti
Aile içi uyuşturucu krizi kanlı bitti! Komşu cinayeti
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Uyuşturucu Bağımlısı Gençten Dehşet Saçan Saldırı

Kastamonu'nun huzurlu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, uyuşturucu bağımlısı bir gencin aile içi tartışmayı kanlı bir çatışmaya dönüştürdüğü olaya şahit oldu. 23 yaşındaki Musa B., uyuşturucu almak için ihtiyaç duyduğu parayı temin edemeyince babasıyla tartıştı ve evi basarak etrafa rastgele ateş açtı.Aile içi uyuşturucu krizi kanlı bitti! Komşu cinayeti

Gürültüye Uyanan Mahalle, Şok Edici Bir Manzarayla Karşılaştı

Gece yarısı yaşanan bu korkunç olay sırasında, gürültüye uyanan komşular Seyfettin Horuz ve Doğan A. dahil olmak üzere dört kişi, Musa B.'nin açtığı ateş sonucu yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı, ancak 61 yaşındaki Seyfettin Horuz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aile içi uyuşturucu krizi kanlı bitti! Komşu cinayeti

Kastamonu Emniyeti Hızla Müdahale Etti: Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından hızla harekete geçerek uyuşturucunun etkisi altındaki Musa B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Aile içi uyuşturucu krizi kanlı bitti! Komşu cinayeti
# aile, kastamonu

01 Mar 2024 - 11:32 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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