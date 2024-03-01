Cezayir'deki Türk mirası ışığında bir konferans

Akademik Bakış Açısıyla Cezayir'deki Türk İzleri

Konferans, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde, alanında uzman akademisyenler yer aldı. Prof. Dr. Mohamed Samah Benouna, Prof. Dr. Mohammad Seghir Halimi, Doç. Dr. Alaattin Dolu, Dr. Öğretim Üyesi Bünyamin Aydın, Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Kattan ve Dr. Youcef Abimouloud, konuşmacı olarak katılımcıları bilgilendirdi.

Osmanlı'dan Günümüze Cezayir'de Türk Kültürel Etkisi

Panelde, Cezayir'de Osmanlı döneminden günümüze Türk kültürel mirasının izleri ve etkileri masaya yatırıldı. Doç. Dr. Alaattin Dolu'nun "Cezayir'de Osmanlılar" başlıklı konuşması, tarihi bağlantıları ve kültürel etkileşimleri ortaya koydu. Prof. Dr. Muhammed Salih Benouna, Cezayir'de Türkçe kelimelerin kullanımı ve etkisi üzerine değerlendirmelerde bulunurken, Prof. Dr. Muhammed Seghir Halimi ve Dr. Youcef Abimouloud, Cezayir'deki Türkler ve Türk kültürünün varlığına dair önemli bilgiler paylaştı.

Etkinliğin Özeti ve Kültürel Mirasın Önemi

Bu konferans, Cezayir ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların anlaşılması açısından önemli bir adım oldu. Katılımcılar, iki ülke arasındaki kültürel etkileşim ve mirasın derinliklerine daldı. Etkinlik, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.