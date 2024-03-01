- Eğitim

Cezayir'deki Türk mirası ışığında bir konferans

Kastamonu Üniversitesi, akademik bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Cezayir'de Türk Kültürel Mirası ve Bunun Cezayir Kültürü Üzerindeki Etkisi" başlıklı konferans, üniversitenin İlahiyat Fakültesi ile Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORDAM) iş birliğinde düzenlendi. Etkinlik, kültürel miras ve etkileşim konularında derinlemesine bir diyalog ortamı sundu.

İhlas Haber Ajansı
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Cezayir'deki Türk mirası ışığında bir konferans mask
Cezayir'deki Türk mirası ışığında bir konferans
Cezayir'deki Türk mirası ışığında bir konferans
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Akademik Bakış Açısıyla Cezayir'deki Türk İzleri

Konferans, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde, alanında uzman akademisyenler yer aldı. Prof. Dr. Mohamed Samah Benouna, Prof. Dr. Mohammad Seghir Halimi, Doç. Dr. Alaattin Dolu, Dr. Öğretim Üyesi Bünyamin Aydın, Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Kattan ve Dr. Youcef Abimouloud, konuşmacı olarak katılımcıları bilgilendirdi.

Cezayir'deki Türk mirası ışığında bir konferans

Osmanlı'dan Günümüze Cezayir'de Türk Kültürel Etkisi

Panelde, Cezayir'de Osmanlı döneminden günümüze Türk kültürel mirasının izleri ve etkileri masaya yatırıldı. Doç. Dr. Alaattin Dolu'nun "Cezayir'de Osmanlılar" başlıklı konuşması, tarihi bağlantıları ve kültürel etkileşimleri ortaya koydu. Prof. Dr. Muhammed Salih Benouna, Cezayir'de Türkçe kelimelerin kullanımı ve etkisi üzerine değerlendirmelerde bulunurken, Prof. Dr. Muhammed Seghir Halimi ve Dr. Youcef Abimouloud, Cezayir'deki Türkler ve Türk kültürünün varlığına dair önemli bilgiler paylaştı.Cezayir'deki Türk mirası ışığında bir konferans

Etkinliğin Özeti ve Kültürel Mirasın Önemi

Bu konferans, Cezayir ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların anlaşılması açısından önemli bir adım oldu. Katılımcılar, iki ülke arasındaki kültürel etkileşim ve mirasın derinliklerine daldı. Etkinlik, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.Cezayir'deki Türk mirası ışığında bir konferans

# uzman, kastamonu

01 Mar 2024 - 11:37 Kastamonu- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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