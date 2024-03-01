- Eğitim

Sosyal Bilimler Lisesi açılıyor

Sinop, eğitim alanında önemli bir yeniliğe ev sahipliği yapıyor. AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş'in yoğun çabaları sonucu, şehre ilk sosyal bilimler lisesinin kazandırılacağı müjdesi verildi. Bu gelişme, Sinop'un eğitim çıtasını yükseltecek önemli bir adım olarak görülüyor.

İhlas Haber Ajansı
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Sosyal Bilimler Lisesi açılıyor
Sosyal Bilimler Lisesi açılıyor
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Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Sinop Osmaniye Mahallesi'nde, 24 derslikli ve 173 öğrenci kapasiteli pansiyonu bulunan modern bir bina, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sosyal bilimler lisesi olarak hizmet verecek. Bu okul, Sinop'ta sosyal bilimler alanında eğitim veren ilk kurum olma özelliğini taşıyor. Yeni eğitim öğretim yılında "Yusuf Kemal Tengirşenk" adıyla öğrencilerini ağırlayacak olan lise, eğitimde fark yaratmayı hedefliyor.

Sosyal Bilimler Lisesi açılıyor

Milli Mücadelenin Kahramanı Adını Yaşatacak

Sosyal bilimler lisesi, Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Yusuf Kemal Tengirşenk'in adını taşıyarak, onun mirasını gelecek nesillere aktaracak. Milletvekili Maviş, bu gelişmenin Sinop için büyük bir kazanım olduğunu ve okulun, öğrencilere sosyal bilimler alanında kaliteli bir eğitim sunacağını belirtti. Ayrıca, 173 öğrenci kapasiteli pansiyonun da lise öğrencilerine konforlu bir konaklama imkanı sağlayacağını vurguladı.Sosyal Bilimler Lisesi açılıyor

Sinop Eğitimde Yükseliyor

Bu önemli adım, Sinop'un eğitim alanında kendini geliştirmesine ve öğrencilere daha geniş imkanlar sunmasına olanak tanıyor. Milletvekili Maviş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkürlerini ileten Sinop halkı, sosyal bilimler lisesinin şehrin eğitim kalitesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor.Sosyal Bilimler Lisesi açılıyor

# öğrenci, eğitim

01 Mar 2024 - 11:42 Sinop- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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