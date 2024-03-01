Sosyal Bilimler Lisesi açılıyor

Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor
Sinop Osmaniye Mahallesi'nde, 24 derslikli ve 173 öğrenci kapasiteli pansiyonu bulunan modern bir bina, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sosyal bilimler lisesi olarak hizmet verecek. Bu okul, Sinop'ta sosyal bilimler alanında eğitim veren ilk kurum olma özelliğini taşıyor. Yeni eğitim öğretim yılında "Yusuf Kemal Tengirşenk" adıyla öğrencilerini ağırlayacak olan lise, eğitimde fark yaratmayı hedefliyor.
Milli Mücadelenin Kahramanı Adını Yaşatacak
Sosyal bilimler lisesi, Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Yusuf Kemal Tengirşenk'in adını taşıyarak, onun mirasını gelecek nesillere aktaracak. Milletvekili Maviş, bu gelişmenin Sinop için büyük bir kazanım olduğunu ve okulun, öğrencilere sosyal bilimler alanında kaliteli bir eğitim sunacağını belirtti. Ayrıca, 173 öğrenci kapasiteli pansiyonun da lise öğrencilerine konforlu bir konaklama imkanı sağlayacağını vurguladı.
Sinop Eğitimde Yükseliyor
Bu önemli adım, Sinop'un eğitim alanında kendini geliştirmesine ve öğrencilere daha geniş imkanlar sunmasına olanak tanıyor. Milletvekili Maviş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkürlerini ileten Sinop halkı, sosyal bilimler lisesinin şehrin eğitim kalitesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.