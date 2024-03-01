AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol’dan stadyum müjdesi

31 Mart yerel seçimleri öncesi yeni bir dönemin kapılarını aralayan Bolu, futbolun kalbi olmaya aday görkemli bir stadyuma kavuşması bekleniyor. AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un açıkladığı 25 bin 14 kişilik dev stadyum projesi, şehrin spor altyapısına güç katacak ve gençlerin spora olan ilgisini artıracak bir adım olarak öne çıkıyor.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu’ya geliyor

Bu yenilikçi projenin detayları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından Bolu'ya yapılacak ziyarette paylaşılacak. Şehrin spor ve kültür hayatına ivme kazandıracak bu yeni proje, ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Yeni dönemin ışığında Bolu

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un müjdesiyle, Bolu spor tarihinde yeni bir sayfa açılması bekleniyor. 25 bin 14 kişilik modern ve çok amaçlı stadyum, şehrin spor altyapısını güçlendirecek ve Boluspor'un şanına şan katacak bir yapı olarak planlandı.

Demirkol’dan Boluspor'a destek sözü

Boluspor'un Karaçayır'da bulunan alt yapı tesislerinde meydana gelen yangın, şehri üzüntüye boğsa da, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un verdiği destek sözü moralleri yükseltti. Zarar gören tesisin onarımı için gerekli desteğin sağlanacağını belirten Demirkol, bu zor zamanlarda Boluspor'un yanında olduklarını vurguladı.

Spor ve kültürde yeni bir çağ

Bolu, yeni stadyum projesiyle birlikte spor ve kültür alanında yeni bir çağa adım atıyor. Engelli vatandaşların da rahatlıkla erişebileceği bu modern yapı, genç sporcuların eğitim ve gelişimine büyük katkılarda bulunacak. Ayrıca, stadyum, şehrin gençlerini spora teşvik edecek ve Bolu'yu bir spor merkezi haline getirecek.

Ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği

Yeni stadyum projesi, Bolu'yu sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası spor etkinliklerinin de adresi yapmayı hedefliyor. Modern tasarımı ve son teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken bu yapı, konserlerden kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmet vermesi bekleniyor. Böylece Bolu, spor ve kültür turizminde önemli bir merkez haline gelecek.