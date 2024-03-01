SEDAŞ filosunu modernize ediyor

Bolu'da Hizmet Kalitesi Artıyor

SEDAŞ, 20 bin kilometrekarelik geniş hizmet alanında 2 milyonu aşkın müşteriye kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtımı sağlama misyonuyla hareket ediyor. Bu kapsamda, Bolu başta olmak üzere, hizmet verdiği tüm bölgelerde araç filosunu güçlendiriyor. Yılın ilk yarısında 24 yeni hafif ticari araç ile filosunu yenileyen şirket, yıl ortasına kadar toplamda 150 yeni araç edinmeyi hedefliyor.

Yenilikçi Adımlarla Enerji Geleceğine Yatırım

SEDAŞ'ın yenileme planı, 4 panelvan, 2 binek otomobil, 4 minibüs ve 9 hafif ticari araç ile devam ediyor. Bu stratejik yatırımlar, hizmet süreçlerinde verimliliği artırarak Bolu ve çevre illerde elektrik dağıtımında yeni bir dönemi başlatmayı amaçlıyor. Enerji Dağıtımında Yenilikçi Dönüşüm başlığı altında, SEDAŞ'ın sürdürülebilir enerji ve müşteri memnuniyetine olan taahhüdü vurgulanıyor.

Bolu Öncülüğünde Sürdürülebilir Enerjiye Geçiş

SEDAŞ'ın araç filosunu yenileme projesi, enerji dağıtımında sürdürülebilirlik ve çevrecilik prensiplerine olan bağlılığını da gösteriyor. Yeni araçlar, daha az yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerleri ile çevre dostu bir hizmet anlayışını destekliyor. Çevre Dostu Enerji Dağıtımı başlığı altında, Bolu ve çevresindeki müşterilere sunulan yenilikçi ve sürdürülebilir hizmetlerin önemi anlatılıyor.