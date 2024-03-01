Çelikkol: MHP kandan beslenmez!

MHP'nin kararlı duruşu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan’ın canlı yayında “PKK biterse MHP ve DEM de biter” iddiaları ve Bolu Belediyesi'ndeki danışman tartışmalarına açık ve net bir dille yanıt verdi. Çelikkol, MHP'nin barış ve huzur içinde bir Türkiye için mücadele ettiğini, kandan ve karışıklıktan beslenen bir anlayıştan uzak durduğunu belirtti.

Milliyetçi-Ülkücü Hareketin temsilcisi MHP

Ayhan Çelikkol, MHP'nin milliyetçi-ülkücü hareketin bir temsilcisi olarak, Türklüğün ve Türkiye'nin bekası için var olduğunu vurguladı. "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünün, partinin ve temsil ettiği insanların temel felsefesi olduğunu ifade etti.

Asılsız iftiralara karşı net tavır

MHP'ye yönelik asılsız iftiraların, atılan kişinin çaresizliğinin bir göstergesi olduğunu belirten Çelikkol, bu tür iddiaların Bolu halkı nezdinde kabul görmediğini ve milliyetçilik adı altında yapılan tiyatroların sona erdiğini söyledi.

Bolu Belediyesi'ndeki danışman tartışması

Bolu Belediyesi'nde yaşanan danışman tartışmasına da değinen Çelikkol, HDP'yi destekleyen bir danışmanın maaşının Bolu halkının vergileriyle ödendiğini iddia ederek, bu konuda hesap verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Yıpratılmaya çalışılmayı kabul edemeyiz”

MHP'nin Türkiye'nin geleceği için önemli bir rol oynadığını ve milliyetçilik adı altında yapılan her türlü tiyatronun, partinin kararlı duruşuyla sona ereceğini belirten Çelikkol, MHP'nin Türkiye'nin bekası için var olduğunu ve asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu net bir şekilde ifade etti.