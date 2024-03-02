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Bolu Belediyesi 317 Camiyi Ramazan’a hazırladı

Bolu Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatına uygun, temiz ve hijyenik ibadet ortamları sunmak için merkez ve köylerdeki 317 camide geniş çaplı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Bolu Belediyesi yaptığı temizlik operasyonu ile ibadet mekanlarının pırıl pırıl olmasını sağladı

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Bolu Belediyesi 317 Camiyi Ramazan’a hazırladı mask
Bolu Belediyesi 317 Camiyi Ramazan’a hazırladı
Bolu Belediyesi 317 Camiyi Ramazan’a hazırladı
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Bolu Belediyesi'nden temizlik hamlesi

Bolu Belediyesi, Ramazan ayının huzur ve maneviyatını artırmak amacıyla, şehir merkezi ve köylerde bulunan toplam 317 camide başlattığı kapsamlı temizlik operasyonuyla dikkat çekti. Bu hamle, ibadet mekanlarını daha temiz ve sağlıklı hale getirerek vatandaşların ruhani bir atmosferde ibadetlerini yerine getirmelerine olanak sağlayacak.

Bolu Belediyesi 317 Camiyi Ramazan’a hazırladı

Hijyenik bir ibadet ortamı için detaylı çalışma

Belediye ekipleri, camilerin iç ve dış mekanlarını, halılarından şadırvanlarına, abdesthanelerinden lavabolarına kadar her köşesini titizlikle temizleyip dezenfekte ediyor. Bu detaylı temizlik sayesinde, ibadet mekanlarının hijyen standartları maksimum seviyeye çıkarılıyor, Ramazan ayının manevi atmosferine katkı sağlanıyor.

Bolu Belediyesi 317 Camiyi Ramazan’a hazırladı

"Temizlik imandan gelir”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açıklamada, "Temizlik imandan gelir" sözünü hatırlatarak temizliğin sadece fiziksel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir inanç meselesi olduğunu vurguladı. Özcan, belediye olarak, vatandaşların en temiz şekilde ibadet edebilmeleri için bu tür çalışmalara öncelik verdiklerini belirtti.Bolu Belediyesi 317 Camiyi Ramazan’a hazırladı

Bolu camileri Ramazan’a hazır

Başkan Özcan, temizlik ve hijyen çalışmalarının, sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu ifade etti. Bu çalışmaların, Bolu'daki camileri Ramazan ayına hazırlık anlamında önemli bir adım olduğunu ve vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadet etmelerine imkan tanıdığını dile getirdi.Bolu Belediyesi 317 Camiyi Ramazan’a hazırladı

Teşekkürler ve Ramazan Ayı Mesajı

Temizlik çalışmalarında emeği geçen tüm ekiplere teşekkürlerini ileten Özcan, camilerin periyodik olarak temizlenmeye devam edeceğini söyledi. Ayrıca, yaklaşan Ramazan Ayı'nın Bolu halkına, Türkiye'ye ve tüm İslam alemine barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi. Bu özel ayın, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olmasını temenni etti.Bolu Belediyesi 317 Camiyi Ramazan’a hazırladı

 

# başkan, belediye, temizlik

02 Mar 2024 - 00:02 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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