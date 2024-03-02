İlhan Durak gençlik odaklı projelerini mektupta anlattı

İlhan Durak'tan gençlere motivasyon mektubu
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik bir mektup yayımlayarak onlara başarılar diledi. Bu mektupla gençlere moral vermek ve onları desteklemek istediğini belirtti.
Bolu'nun gençleşmesi için projeler
Durak, mektubunda Bolu'nun gençleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, gençlik yıllarından ve sınav heyecanlarından bahsetti. Bolu'ya olan derin bağlılığını ve hizmet etme arzusunu dile getirdi. İzzet Baysal'dan ilham alarak Bolu için gençlik odaklı projeler geliştireceğini ifade etti.
Kültür ve sanatın Bolu'daki geleceği
Durak, Bolu'yu kültür, sanat, turizm ve bilim alanlarında bir merkez haline getirme hayalini gençlerle paylaştı. Vatan sevgisi ve hizmet bilinciyle hareket edeceklerini, temiz, güvenli ve kalkınmış bir şehir inşa etme taahhüdünde bulundu.
Sosyal aktiviteler ve gençlik projeleri
Bolu'nun genç nüfusuna rağmen sosyal aktivitelerin yetersiz olduğunu belirten Durak, gençlerin keyif alacağı ve mutlu olacağı bir gençlik şehri yaratma amacını ifade etti. Bu doğrultuda birçok projeyi hayata geçirmeyi planladığını açıkladı.
Gençlerle el ele bolu için çalışma
Durak, gençlerle birlikte Bolu için çalışacaklarını, gençlerin enerjisiyle Bolu'ya hizmet etmekte yorulmayacaklarını belirtti. Bolu'nun potansiyelini ortaya çıkaracak projelerle şehri kalkındırmayı hedeflediğini ifade etti.
Başarı dilekleri ve birlikte çalışma çağrısı
Mektubunu başarı dilekleriyle sonlandıran Durak, gençlere eğitim hayatlarında ve geleceklerinde başarılar diledi. Bolu'nun geleceği için gençlerin ve tüm hemşehrilerinin desteğini istedi ve Bolu için birlikte çalışma çağrısında bulundu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.