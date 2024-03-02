İlhan Durak gençlik odaklı projelerini mektupta anlattı

İlhan Durak'tan gençlere motivasyon mektubu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik bir mektup yayımlayarak onlara başarılar diledi. Bu mektupla gençlere moral vermek ve onları desteklemek istediğini belirtti.

Bolu'nun gençleşmesi için projeler

Durak, mektubunda Bolu'nun gençleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, gençlik yıllarından ve sınav heyecanlarından bahsetti. Bolu'ya olan derin bağlılığını ve hizmet etme arzusunu dile getirdi. İzzet Baysal'dan ilham alarak Bolu için gençlik odaklı projeler geliştireceğini ifade etti.

Kültür ve sanatın Bolu'daki geleceği

Durak, Bolu'yu kültür, sanat, turizm ve bilim alanlarında bir merkez haline getirme hayalini gençlerle paylaştı. Vatan sevgisi ve hizmet bilinciyle hareket edeceklerini, temiz, güvenli ve kalkınmış bir şehir inşa etme taahhüdünde bulundu.

Sosyal aktiviteler ve gençlik projeleri

Bolu'nun genç nüfusuna rağmen sosyal aktivitelerin yetersiz olduğunu belirten Durak, gençlerin keyif alacağı ve mutlu olacağı bir gençlik şehri yaratma amacını ifade etti. Bu doğrultuda birçok projeyi hayata geçirmeyi planladığını açıkladı.

Gençlerle el ele bolu için çalışma

Durak, gençlerle birlikte Bolu için çalışacaklarını, gençlerin enerjisiyle Bolu'ya hizmet etmekte yorulmayacaklarını belirtti. Bolu'nun potansiyelini ortaya çıkaracak projelerle şehri kalkındırmayı hedeflediğini ifade etti.

Başarı dilekleri ve birlikte çalışma çağrısı

Mektubunu başarı dilekleriyle sonlandıran Durak, gençlere eğitim hayatlarında ve geleceklerinde başarılar diledi. Bolu'nun geleceği için gençlerin ve tüm hemşehrilerinin desteğini istedi ve Bolu için birlikte çalışma çağrısında bulundu.