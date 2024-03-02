Bolu'nun mimarı İzzet Baysal'ın anısına

İzzet Baysal Kimdir? Bolu'nun gelişimine katkıları

Bolu ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), 5 Mart 2024'te, şehrin sosyal ve kültürel yapısına önemli katkılarda bulunan hayırsever İzzet Baysal'ı anma etkinlikleriyle onurlandıracak. "Bolu'nun Babası" olarak bilinen Baysal, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaptığı katkılarla şehrin gelişimine öncülük etmiş bir figürdür.

Anma törenleri

Anma törenleri, 5 Mart Salı günü saat 14.00'de, İzzet Baysal'ın anıt mezarında başlayacak. Bolu Valisi, Belediye Başkanı ve BAİBÜ Rektörü'nün yapacağı konuşmalar ve Bolu Müftüsü tarafından okunacak hatim duası ile törenler manevi bir atmosfer kazanacak. Ardından, üniversite kampüsünde devam edecek olan etkinliklerle Baysal'ın anısına saygı duruşunda bulunulacak.

Belgesel gösterimi ve ödül töreni

Anma programı, BAİBÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda "Mütevellilerin Dilinden İzzet Baysal" belgeselinin gösterimi ile devam edecek. İzzet Baysal Vakfı tarafından düzenlenen bu bölümde, uluslararası alanda başarılar elde eden öğretim üyelerine ödüller takdim edilecek ve etkinlik, katılımcılara sunulan ikramlarla son bulacak.

Ulaşım kolaylığı ve hava durumu planlaması

Katılımcıların etkinliklere rahat ulaşımı için, 5 Mart Salı günü saat 13.00'te Bolu şehir merkezinden kampüse ücretsiz taşıma hizmeti sağlanacak. Olası olumsuz hava koşullarına karşı, anıt mezarda yapılacak dua dışındaki tüm programlar üniversitenin konferans salonuna taşınacak.

İzzet Baysal'ın mirası ve anma törenlerinin önemi

İzzet Baysal, Bolu'ya ve Türkiye'ye bıraktığı mirasla, topluma hizmet ve hayırseverlik ruhunun canlı bir örneğini sunmaktadır. Anma törenleri, Baysal'ın değerlerini ve vizyonunu gelecek nesillere aktarmak, onun yaşamı ve eserleri üzerinden toplumsal hizmetin önemini vurgulamak için büyük önem taşımaktadır.