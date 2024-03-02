Karadeniz Bölgesi'nde kahverengi kokarca alarmı

Karadeniz'de Kahverengi Kokarca Tehdidi Artıyor

Karadeniz bölgesindeki çiftçiler, kahverengi kokarcanın verdiği zararla mücadele ediyor. Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, sıcak geçen kış mevsimi sonrasında bu zararlının yeniden görülmeye başladığını ve tarım ürünlerine ciddi zararlar verdiğini belirtiyor. Kahverengi kokarca, özellikle mısır ve fındık gibi tarım ürünlerine büyük zarar veriyor.

Mücadelede Zamanlamanın Önemi

Kahverengi kokarcaya karşı etkili bir mücadele için doğru zamanlamanın kritik olduğunu vurgulayan Özer, havalar ısındıkça kokarcaların görülmeye başladığını ifade ediyor. Bu zararlının özellikle sahil kesimlerinde sonbaharda yoğun olarak görüldüğü ve kışı geçirmek için evlerin çatıları gibi yerlere sığındığı belirtiliyor. Bahar aylarında ise bahçelere dönerek tarım ürünlerine zarar vermeye başlıyor.

Yerel Mücadele ve Bilinçlendirme Çalışmaları

Selim Özer, kahverengi kokarcaya karşı yerel mücadele ve doğru ilaçlama yöntemlerinin önemini vurguluyor. Çiftçilerin ziraat odaları ve tarım müdürlükleri tarafından verilen bilgilere dayanarak mücadele etmeleri gerektiğini belirtiyor. Aynı zamanda, bölgedeki tüm çiftçilerin toplu mücadele etmesinin önemi üzerinde duruluyor.

Kokarcaların Hızlı Çoğalması ve Mücadele Yöntemleri

Kahverengi kokarcaların hızlı çoğalma kapasitesine dikkat çeken Özer, bir yumurtadan 250-300 kadar kokarca çıkabildiğini ve bu nedenle görüldükleri yerde imha edilmesi gerektiğini belirtiyor. Çiftçilerin ve yerel yönetimlerin bu zararlıya karşı etkili stratejiler geliştirmesi, Karadeniz bölgesinde tarımın geleceği için hayati önem taşıyor.