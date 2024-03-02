Bolu SMMM Odası Başkanı Bağatır meslektaşlarını kutladı

Muhasebeciler Haftası

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası, serbest muhasebeci mali müşavirlerin (SMMM) ve yeminli mali müşavirlerin (YMM) topluma ve ekonomiye olan katkılarını ön plana çıkarır. Bolu SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Bağatır'ın mesajıyla başlayan bu hafta, meslek mensuplarının ve stajyerlerin başarılarını kutlama ve mesleğin gelişimine dair önemli noktaları vurgulama fırsatı sunar.

Mesleğin tarihçesi

SMMM ve YMM meslekleri, Türkiye'de 1989 yılında yasal statü kazanmış ve Anayasa'nın 135. maddesi temelinde kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri çatısı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu 35 yıllık süreç, mesleğin kurumsallaşmasını ve gelişimini simgeler. Meslek mensuplarının sayısı ve faaliyet alanlarının genişliği, mesleğin toplum ve ekonomi için önemini gösterir.

Meslek mensuplarının sayısı ve faaliyet alanları

Türkiye genelinde 125 bin 526 SMMM, 5 bin YMM ve 18 bin stajyer, mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. Bolu ilindeki 348 SMMM ve 61 stajyer dahil olmak üzere, bu profesyoneller, geniş bir hizmet alanında faaliyet göstererek ekonomik ve sosyal gelişime katkıda bulunurlar.

Ekonomi ve muhasebeciler

SMMM ve YMM meslek mensupları, mali danışmanlık ve ekonominin kaydını tutma gibi kritik görevler üstlenirler. Kaliteli hizmet anlayışıyla işletmelerin gelişimine katkıda bulunan bu profesyoneller, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonuyla ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunurlar.

Meslek örgütlerinin rolü

SMMM ve YMM meslek örgütleri, katılımcı demokrasinin gelişiminde önemli bir role sahiptir. Meslek mensupları, toplumun bir parçası olarak, ülkenin karşılaştığı sorunları en iyi şekilde anlayan ve çözüm üreten bireylerdir. Bu özellikleriyle, meslek örgütleri, topluma hizmet etme arzusundaki bireyler için önemli bir çekim merkezidir.

Muhasebe Haftası'nın önemi

Muhasebe Haftası, meslek mensuplarının topluma ve ekonomiye olan katkılarını kutlamak ve bu katkıların farkındalığını artırmak için önemli bir fırsattır. İlkay Bağatır'ın mesajı, bu özel haftanın sadece bir kutlama olmadığını, aynı zamanda mesleğin geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında düşünmek ve meslek mensuplarının birlikteliğini pekiştirmek için bir zaman olduğunu vurgular.