İlk Anadolu Parsı 30 Yıl önce Bolu-Ankara il sınırında kırsal alanda görüldü

Anadolu Parsı, son zamanlarda Türkiye'nin farklı coğrafyalarında görülmesiyle dikkat çekiyor. Özellikle Batı Karadeniz Bölgesi'nde sıkça rastlanan bu nadir hayvanın, Anadolu'da yaklaşık 150 kadar olduğu tahmin ediliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Anadolu parsının Türkiye'nin genelinde, Trakya hariç, yayılış gösterdiğini belirtiyor.

Anadolu Parsı'nın Gizemli Yaşamı

Anadolu Parsı, insanlara oldukça yakın bölgelerde yaşamasına rağmen, kendini insan gözünden saklayarak nadiren görülüyor. Bu durum, onu "ormanların hayaleti" olarak adlandırılmasına neden oluyor. Prof. Dr. Başkaya'ya göre, Anadolu parsı, gece aktif bir hayvan olup, genellikle insanların bulunmadığı veya az bulunduğu yerlerde avlanıyor. Yapılan araştırmalar, parsın köy içleri ve yayla kenarları gibi insanların yaşam alanlarına yakın yerlerde dahi görülebildiğini ortaya koyuyor.

Pars Popülasyonundaki Artış

Son yıllarda yapılan çalışmalar, Anadolu Parsı'nın sayısının arttığını gösteriyor. Prof. Dr. Başkaya, devletin ve vatandaşların gözlemlerine dayanarak, parsın Türkiye'nin birçok yerinde karşılarına çıktığını ifade ediyor. Bu artış, parsın yaşam alanlarının genişlemesi ve koruma altına alınan bölgelerin artmasıyla ilişkilendiriliyor.

Anadolu Parsı'nın Coğrafi Dağılımı

Anadolu Parsı, Muğla'dan Artvin'e, Bursa'dan Kazdağları'na ve Hakkâri'ye kadar Türkiye'nin geniş bir coğrafyasında yaşamını sürdürüyor. Pars, genellikle ormanlık alanlar, dağlık bölgeler ve ova arazileri gibi çeşitli habitatlarda görülebiliyor. Prof. Dr. Başkaya, parsın gececi doğasına rağmen, insanların yaşam alanlarına yakın yerlerde de sıkça zaman geçirdiğini belirtiyor.

İnsanlar ve Anadolu Parsı Arasındaki İlişki

Anadolu Parsı'nın insanlara yakın yaşamasına rağmen görülmemesi, bu hayvanın insanlardan nasıl etkili bir şekilde saklanabildiğini gösteriyor. Foto kapan, ayak izi ve termal kamera çalışmaları, parsın insan aktivitelerinin az olduğu zamanlarda bile köylerin içinden geçebildiğini ve bu alanlarda zaman geçirebildiğini ortaya koyuyor. Bu durum, Anadolu Parsı'nın korunması ve yaşam alanlarının sürdürülebilirliği açısından önemli bilgiler sunuyor.

Anadolu Parsı'nın Türkiye'deki varlığı ve artan popülasyonu, bu nadir türün korunması ve habitatlarının korunması için önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Bu gizemli hayvanın yaşam alanlarının genişlemesi, Türkiye'nin doğa koruma çabalarının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.