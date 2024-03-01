Türkiye'de etkisini gösteren Afrika sıcakları yerini yeniden soğuk havalara bıraktı. Soğuk havalarla birlikte yurdumuza yağış girişi de olacak. Ancak bu sefer Afrika üzerinden başka bir hava olayı geliyor.

Söz konusu bu hava olayı hakkında uzmanlardan ve kaynaklardan da uyarılar gelmeye başladı. Hava Forum tarafından Düzce ve Sakarya, daha sonra hemen Bolu... Eskişehir, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlarımıza cumartesi ve pazar günü hakkında flaş bir uyarı yaptı. Gökten 2 gün boyunca yağacak ve üzerimizde leke yapma ihtimali var.

CUMARTESİ GECESİ GİRECEK

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Şu haritaya bakın. Afrika tozları genel olarak coğrafyamıza doğru yöneliyor. Şu sıralar Ege ve Marmara'da toz var. Geceden itibaren ve cumartesi ara ara çamur yağacak..."