Türkiye'de etkisini gösteren Afrika sıcakları yerini yeniden soğuk havalara bıraktı. Soğuk havalarla birlikte yurdumuza yağış girişi de olacak. Ancak bu sefer Afrika üzerinden başka bir hava olayı geliyor.
Söz konusu bu hava olayı hakkında uzmanlardan ve kaynaklardan da uyarılar gelmeye başladı. Hava Forum tarafından Düzce ve Sakarya, daha sonra hemen Bolu... Eskişehir, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlarımıza cumartesi ve pazar günü hakkında flaş bir uyarı yaptı. Gökten 2 gün boyunca yağacak ve üzerimizde leke yapma ihtimali var.
CUMARTESİ GECESİ GİRECEK
Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Şu haritaya bakın. Afrika tozları genel olarak coğrafyamıza doğru yöneliyor. Şu sıralar Ege ve Marmara'da toz var. Geceden itibaren ve cumartesi ara ara çamur yağacak..."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.