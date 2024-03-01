- Yaşam

Düzce ve Sakarya, daha sonra hemen Bolu... Eskişehir, İstanbul, Ankara ve İzmir'de cumartesi pazar evden çıkacaklar dikkat! Üzerimize yağıp leke yapacak

Meteorolojik kaynaklar tarafından Düzce ve Sakarya, daha sonra hemen Bolu başta olmak üzere Eskişehir, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlarımıza cumartesi günü hakkında flaş bir uyarı yapıldı. 2 gün boyunca üzerimize yağacak, leke de bırakacak.

Ayşe Bolu
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Düzce ve Sakarya, daha sonra hemen Bolu... Eskişehir, İstanbul, Ankara ve İzmir'de cumartesi pazar evden çıkacaklar dikkat! Üzerimize yağıp leke yapacak mask
Düzce ve Sakarya, daha sonra hemen Bolu... Eskişehir, İstanbul, Ankara ve İzmir'de cumartesi pazar evden çıkacaklar dikkat! Üzerimize yağıp leke yapacak
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Türkiye'de etkisini gösteren Afrika sıcakları yerini yeniden soğuk havalara bıraktı. Soğuk havalarla birlikte yurdumuza yağış girişi de olacak. Ancak bu sefer Afrika üzerinden başka bir hava olayı geliyor. 

Söz konusu bu hava olayı hakkında uzmanlardan ve kaynaklardan da uyarılar gelmeye başladı. Hava Forum tarafından  Düzce ve Sakarya, daha sonra hemen Bolu... Eskişehir, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlarımıza cumartesi ve pazar günü hakkında flaş bir uyarı yaptı. Gökten 2 gün boyunca yağacak ve üzerimizde leke yapma ihtimali var. 

CUMARTESİ GECESİ GİRECEK 

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

"Şu haritaya bakın. Afrika tozları genel olarak coğrafyamıza doğru yöneliyor. Şu sıralar Ege ve Marmara'da toz var. Geceden itibaren ve cumartesi ara ara çamur yağacak..." 

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01 Mar 2024 - 19:51 - Yaşam

Mahreç  Ayşe Bolu

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