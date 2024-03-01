Türkiye'ye Rusya üzerinden giriş yapacak! Sezon tarihinin en serti olabilir. Hedefinde Bolu'dan Trabzon'a tüm Türkiye var

Türkiye'de soğuk havalar yeniden etkisini göstermeye başlıyor. Mart ayının ilk haftasında havaların ılıman seyredeceğini ön gören uzmanlar, ikinci haftadan itibaren ise peş peşe soğuk atakları bekliyor.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de sosyal medya hesabından Bolu başta olmak üzere Trabzon dahil tüm illerimizi Türkiye'yi ilgilendiren flaş bir haberi vatandaşlarla paylaştı.
RUSYA'DAN GİRİŞ YAPACAK
Kerem Ökten, X paylaşımında, "Avrupa modeli gerçekse; Rusya'dan sezonun en soğuk havaları gelebilir. Takipteyim..." ifadelerini kullandı. Rusya'dan gelme ihtimali olan soğuk hava eğer ki gelirse Bolu dahil tüm illerimizde havalarda yeniden ciddi bir soğuma bekleniyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.