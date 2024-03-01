Türkiye'ye Rusya üzerinden giriş yapacak! Sezon tarihinin en serti olabilir. Hedefinde Bolu'dan Trabzon'a tüm Türkiye var

Türkiye'de soğuk havalar yeniden etkisini göstermeye başlıyor. Mart ayının ilk haftasında havaların ılıman seyredeceğini ön gören uzmanlar, ikinci haftadan itibaren ise peş peşe soğuk atakları bekliyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de sosyal medya hesabından Bolu başta olmak üzere Trabzon dahil tüm illerimizi Türkiye'yi ilgilendiren flaş bir haberi vatandaşlarla paylaştı.

RUSYA'DAN GİRİŞ YAPACAK

Kerem Ökten, X paylaşımında, "Avrupa modeli gerçekse; Rusya'dan sezonun en soğuk havaları gelebilir. Takipteyim..." ifadelerini kullandı. Rusya'dan gelme ihtimali olan soğuk hava eğer ki gelirse Bolu dahil tüm illerimizde havalarda yeniden ciddi bir soğuma bekleniyor.