- Yaşam

Rusya üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak. Kesin tarih belli oldu. Haydi uğurlu olsun

Meteoroloji uzmanları tarafından Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmesi artık kesinleşen bir hava olayına ilişkin vatandaşlarımıza bilgi verildi. Haydi uğurlu olsun.

Ayşe Bolu
Ayşe Bolu Tüm Haberleri
Rusya üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak. Kesin tarih belli oldu. Haydi uğurlu olsun mask

Türkiye'ye Rusya üzerinden gelme ihtimali olan hava olayının yakın bir tarihte Türkiye'de ciddi soğuklara neden olabileceği konuşuluyordu. Ancak tam kesinleşmediği için uzmanlar bu konuda temkinli davranıyordu. 

Meteorolojik kaynaklardan konu hakkında sıcak bir haber geldi. Yapılan değerlendirmeye göre Rusya üzerinden Türkiye'ye giriş yapma ihtimali bulunan bu hava olayının geliş tarihi artık kesinleşti. 

METEOROLOJİ BEY DUYURDU

Meteoroloji Bey hesabından da Rusya'dan Türkiye'ye doğru gelen hava dalgasına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mart ikinci hafta Omega Blocing oluşacak soğuk hava dalgası Rusya üzerinden bize geliyor ! Yurdun yüksek ve iç ile doğu kesimlerindeki Tarımcıları şimdiden uyaralım zirai don riskine karşı !" 
# türkiye, rusya, meteoroloji, hava durumu, tarih, soğuk hava

01 Mar 2024 - 20:19 - Yaşam

Mahreç  Ayşe Bolu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL