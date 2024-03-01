Rusya üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak. Kesin tarih belli oldu. Haydi uğurlu olsun

Türkiye'ye Rusya üzerinden gelme ihtimali olan hava olayının yakın bir tarihte Türkiye'de ciddi soğuklara neden olabileceği konuşuluyordu. Ancak tam kesinleşmediği için uzmanlar bu konuda temkinli davranıyordu.
Meteorolojik kaynaklardan konu hakkında sıcak bir haber geldi. Yapılan değerlendirmeye göre Rusya üzerinden Türkiye'ye giriş yapma ihtimali bulunan bu hava olayının geliş tarihi artık kesinleşti.
METEOROLOJİ BEY DUYURDU
Meteoroloji Bey hesabından da Rusya'dan Türkiye'ye doğru gelen hava dalgasına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Mart ikinci hafta Omega Blocing oluşacak soğuk hava dalgası Rusya üzerinden bize geliyor ! Yurdun yüksek ve iç ile doğu kesimlerindeki Tarımcıları şimdiden uyaralım zirai don riskine karşı !"
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.