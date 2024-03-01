Türkiye'ye bir uyarı da salı günü için geldi... İzmir'den girecek, Muğla, Aydın, Kütahya, Afyon derken Bolu sınırında duracak. Çok şiddetli

Türkiye'de geçtiğimiz hafta Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle bir anda durgunlaşan hava durumu, mart ayına girmemizle birlikte yeniden hareketlenmeye başladı.

Meteoroloji uzmanları asıl hareketliliği ise mart ayının ikinci haftası bekliyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından Salı günü hakkında flaş bir uyarıda bulundu.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından Türkiye'ye salı günü hakkında flaş bir uyarı da bulundu. Önce sahil kesimlerinden başlayacak, sonra içeri doğru ilerleyecek. Ancak Bolu sınırlarından daha da ileri gitmeyecek.

Ökten paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Salı günü Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar var. Öğleden sonra Aydın, Muğla ve Denizli içlerine ilerlerken fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor..."