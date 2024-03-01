Türkiye'de sadece Bolu değil herkes baksın! 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara çift maaş yatacak. 11 bin 112 TL hesaba geçecek

Türkiye'de yaşayan çok sayıda vatandaş hayat pahalılığından şikayetçi. Bu nedenle vatandaşlarımız ek gelir yolları arıyor. İşte 65 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız bu ek gelir yollarını kolay şekilde elde edebiliyor.

Türkiye'de sadece Bolu'daki değil tüm 65 yaşının üzerindeki vatandaşları ilgilendiren önemli bir durum var. 65 yaşının üzerindeki vatandaşlar çift maaş alabiliyor... Peki nasıl mı? İşte detaylar...

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR ÖNEMLİ

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; 65 yaş maaşı ile vatandaşlara 3 bin 504 TL'lik ödeme yapılıyor. Söz konusu maaş, 65 yaşını tamamlayan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir ya da aylık hakkından faydalanamayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan kişilere verilebiliyor.

65 yaş maaşından faydalanmak isteyenlerin gelir sınırı kriterine de uygun olması gerekiyor. Burada 65 yaş üstü kişinin kendisinin ve eşinin geliri dikkate alınıyor ve kişi başına düşen gelir asgari ücretin net tutarının 1/3'ünden (5 bin 667 TL'den) daha düşük olması halinde maaş bağlanıyor.

BAKIM PARASI DA VERİLİYOR

Ayrıca, devlet tarafından bakıma muhtaç olduğu belirlenen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin artırılması amacıyla evde bakım desteği de veriliyor.

Aylık 7 bin 608 Türk Lirası olan evde bakım parası, yüzde 50 engelli raporu olan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı vatandaşların bakımı için veriliyor.