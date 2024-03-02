ABD'li adam, aşk uğruna Müslüman oldu! Bolu'da ihtida töreni

İhtida Töreni ile Yeni Bir Hayata Adım
Kararını pekiştirmek üzere Türkiye'ye gelen Alan, Bolu Müftülüğünde düzenlenen özel bir ihtida töreni ile Müslüman oldu. Müftü Hüseyin Demirtaş'ın rehberliğinde gerçekleşen törende, Alan'a İslamiyet hakkında detaylı bilgiler verildi. Kelime-i Şehadet getirerek "Hasan Can" ismini alan Alan, yeni hayatının ilk adımını attı.
Bilgi ve Huzurun Buluşması
Alan, uzun süredir aradığı huzuru ve akıl ile bilime uygun dünya görüşünü İslam'da bulduğunu belirtti. Ayşe Nur ile dünya görüşlerinin uyum içinde olduğunu fark etmesi, bu dönüşümde büyük rol oynadı. İhtida töreninin ardından Alan'a, İhtida Belgesi, mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli yayınları hediye edildi.
Kültürler Arası Köprüler Kuruluyor
Bu hikaye, kültürler arası etkileşimin ve aşkın gücünün bir simgesi olarak dikkat çekiyor. Alan ve Mercan'ın birlikteliği, farklı kültürlerin bir araya gelerek oluşturduğu zenginliği ve anlayışı gözler önüne seriyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.