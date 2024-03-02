ABD'li adam, aşk uğruna Müslüman oldu! Bolu'da ihtida töreni

İhtida Töreni ile Yeni Bir Hayata Adım

Kararını pekiştirmek üzere Türkiye'ye gelen Alan, Bolu Müftülüğünde düzenlenen özel bir ihtida töreni ile Müslüman oldu. Müftü Hüseyin Demirtaş'ın rehberliğinde gerçekleşen törende, Alan'a İslamiyet hakkında detaylı bilgiler verildi. Kelime-i Şehadet getirerek "Hasan Can" ismini alan Alan, yeni hayatının ilk adımını attı.

Bilgi ve Huzurun Buluşması

Alan, uzun süredir aradığı huzuru ve akıl ile bilime uygun dünya görüşünü İslam'da bulduğunu belirtti. Ayşe Nur ile dünya görüşlerinin uyum içinde olduğunu fark etmesi, bu dönüşümde büyük rol oynadı. İhtida töreninin ardından Alan'a, İhtida Belgesi, mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli yayınları hediye edildi.

Kültürler Arası Köprüler Kuruluyor

Bu hikaye, kültürler arası etkileşimin ve aşkın gücünün bir simgesi olarak dikkat çekiyor. Alan ve Mercan'ın birlikteliği, farklı kültürlerin bir araya gelerek oluşturduğu zenginliği ve anlayışı gözler önüne seriyor.