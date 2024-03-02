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Orman yolları yenileniyor! Geleceğe yatırım

Bolu'nun doğal güzelliklerle bezeli ilçesi Kıbrıscık'ta, orman yollarının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen bu önemli proje, hem bölgenin ekolojik dengesine katkı sağlıyor hem de orman yangınlarına karşı mücadelede kritik bir rol oynuyor.

Anadolu Ajansı
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Orman yolları yenileniyor! Geleceğe yatırım mask
Orman yolları yenileniyor! Geleceğe yatırım
Orman yolları yenileniyor! Geleceğe yatırım
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Orman Yollarında Yenileme Çalışmaları

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğünün 2024 yılı çalışma programında öncelikli olarak yer alan orman yollarının yenilenmesi projesi, bölgenin doğal kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir çevre yönetimi için büyük önem taşıyor. Çalışmalar, özellikle Çökeren Orman İşletme Şefliğinde yoğunlaşarak devam ediyor.

Orman yolları yenileniyor! Geleceğe yatırım

Hızlı ve Etkili Yangın Müdahalesi

Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız'ın da katılımıyla gerçekleşen inceleme ziyaretlerinde, orman yollarının yenilenmesi çalışmaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Yıldız, yaptığı açıklamada, yenilenen orman yollarının, olası orman yangınlarına karşı hızlı ve etkili müdahale imkanı sunduğunu vurguladı. Bu sayede, yangınların kontrol altına alınmasında ve orman varlığının korunmasında büyük bir avantaj sağlandığını belirtti.Orman yolları yenileniyor! Geleceğe yatırım

Ormanların Gençleştirilmesi ve Yeni Orman Alanlarının Oluşturulması

Proje kapsamında yapılan çalışmalar, sadece yangın müdahalesini değil, aynı zamanda ormanların gençleştirilmesi ve yeni orman alanlarının oluşturulması gibi önemli ekolojik hedefleri de destekliyor. Böylece, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin artırılması ve ekosistem sağlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.Orman yolları yenileniyor! Geleceğe yatırım

Ziyaret sırasında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube Müdürü Turgay Kağan ile Kıbrıscık Orman İşletme Müdürü Osman Özdemir de yer aldı. Bu birliktelik, projenin tüm paydaşlarca desteklendiğinin ve bölge halkının geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüldüğünün bir göstergesi.

# orman, ziyaret

02 Mar 2024 - 16:07 Bolu/ Kibriscik- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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