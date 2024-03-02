Orman yolları yenileniyor! Geleceğe yatırım

Orman Yollarında Yenileme Çalışmaları

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğünün 2024 yılı çalışma programında öncelikli olarak yer alan orman yollarının yenilenmesi projesi, bölgenin doğal kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir çevre yönetimi için büyük önem taşıyor. Çalışmalar, özellikle Çökeren Orman İşletme Şefliğinde yoğunlaşarak devam ediyor.

Hızlı ve Etkili Yangın Müdahalesi

Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız'ın da katılımıyla gerçekleşen inceleme ziyaretlerinde, orman yollarının yenilenmesi çalışmaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Yıldız, yaptığı açıklamada, yenilenen orman yollarının, olası orman yangınlarına karşı hızlı ve etkili müdahale imkanı sunduğunu vurguladı. Bu sayede, yangınların kontrol altına alınmasında ve orman varlığının korunmasında büyük bir avantaj sağlandığını belirtti.

Ormanların Gençleştirilmesi ve Yeni Orman Alanlarının Oluşturulması

Proje kapsamında yapılan çalışmalar, sadece yangın müdahalesini değil, aynı zamanda ormanların gençleştirilmesi ve yeni orman alanlarının oluşturulması gibi önemli ekolojik hedefleri de destekliyor. Böylece, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin artırılması ve ekosistem sağlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ziyaret sırasında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube Müdürü Turgay Kağan ile Kıbrıscık Orman İşletme Müdürü Osman Özdemir de yer aldı. Bu birliktelik, projenin tüm paydaşlarca desteklendiğinin ve bölge halkının geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüldüğünün bir göstergesi.