- Kültür-Sanat

Özel yetenekli öğrencilerin sanat keşfi! Kat'ı sanatı

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM), özel yetenekli öğrenciler, geleneksel Türk sanatı olan kat'ı (ince kağıt oymacılığı) atölyesinde ustalık dersleri alıyor. Bu atölye, öğrencilere okul derslerine ek olarak yeni bir hobi ve sanatsal bir bakış açısı kazandırıyor.

Anadolu Ajansı
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Özel yetenekli öğrencilerin sanat keşfi! Kat'ı sanatı
Özel yetenekli öğrencilerin sanat keşfi! Kat'ı sanatı
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Sanatsal Sabrın Öğretildiği Atölye

Merkezin dört yıl önce hayata geçirdiği kat'ı atölyesinde, öğrenciler neşter benzeri özel aletlerle kağıt üzerinde milimetrik kesimler yaparak geleneksel Türk motiflerini sabırla canlandırıyor. Bu süreçte hem mental dinlenme sağlıyorlar hem de el-göz koordinasyonunu güçlendiriyorlar. Edebiyat ve geleneksel sanatlar dersleri öğretmeni Tarık Aksoy, öğrencilerin Türk kültürünü sanat yoluyla daha yakından tanımasının amaçlandığını belirtti.

Özel yetenekli öğrencilerin sanat keşfi! Kat'ı sanatı

Zihin ve El Becerilerinin Gelişimi

Kat'ı sanatı, öğrencilere sabır ve dikkat gerektiren detaylı çalışmalar sunuyor. Aksoy, bu sanatın öğrencilere geleneksel desenleri tanıma fırsatı verdiğini ve farklı bir perspektif kazandırdığını ifade etti. Öğrenciler, bu atölyede zihinlerini dinlendirirken, dikkatlerini ve el-göz koordinasyonlarını da geliştiriyor.Özel yetenekli öğrencilerin sanat keşfi! Kat'ı sanatı

Öğrenci Yorumlarıyla Kat'ı Sanatının Etkisi

Orhangazi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Elif Şafak ve Mevlana Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Şaziye Zülal Telli, kat'ı sanatıyla ilgilenmenin hem zevkli hem de rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğunu dile getirdi. 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Yekta Tomas ise, kat'ı derslerinin zihni dinlendirme ve bakış açısını değiştirme konusunda çok faydalı olduğunu vurguladı.Özel yetenekli öğrencilerin sanat keşfi! Kat'ı sanatı

Bu özel eğitim programı, öğrencilere sabrın ve dikkatin önemini öğretirken, Türk kültürünün zenginliğini de sanat aracılığıyla aktarıyor. BİLSEM'deki kat'ı atölyesi, öğrencilere sadece bir sanat dalını değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesini öğretiyor.Özel yetenekli öğrencilerin sanat keşfi! Kat'ı sanatı

# eğitim, öğrenci

02 Mar 2024 - 16:16 Bolu- Kültür-Sanat

Mahreç  Anadolu Ajansı

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