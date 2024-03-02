Özel yetenekli öğrencilerin sanat keşfi! Kat'ı sanatı

Sanatsal Sabrın Öğretildiği Atölye

Merkezin dört yıl önce hayata geçirdiği kat'ı atölyesinde, öğrenciler neşter benzeri özel aletlerle kağıt üzerinde milimetrik kesimler yaparak geleneksel Türk motiflerini sabırla canlandırıyor. Bu süreçte hem mental dinlenme sağlıyorlar hem de el-göz koordinasyonunu güçlendiriyorlar. Edebiyat ve geleneksel sanatlar dersleri öğretmeni Tarık Aksoy, öğrencilerin Türk kültürünü sanat yoluyla daha yakından tanımasının amaçlandığını belirtti.

Zihin ve El Becerilerinin Gelişimi

Kat'ı sanatı, öğrencilere sabır ve dikkat gerektiren detaylı çalışmalar sunuyor. Aksoy, bu sanatın öğrencilere geleneksel desenleri tanıma fırsatı verdiğini ve farklı bir perspektif kazandırdığını ifade etti. Öğrenciler, bu atölyede zihinlerini dinlendirirken, dikkatlerini ve el-göz koordinasyonlarını da geliştiriyor.

Öğrenci Yorumlarıyla Kat'ı Sanatının Etkisi

Orhangazi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Elif Şafak ve Mevlana Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Şaziye Zülal Telli, kat'ı sanatıyla ilgilenmenin hem zevkli hem de rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğunu dile getirdi. 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Yekta Tomas ise, kat'ı derslerinin zihni dinlendirme ve bakış açısını değiştirme konusunda çok faydalı olduğunu vurguladı.

Bu özel eğitim programı, öğrencilere sabrın ve dikkatin önemini öğretirken, Türk kültürünün zenginliğini de sanat aracılığıyla aktarıyor. BİLSEM'deki kat'ı atölyesi, öğrencilere sadece bir sanat dalını değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesini öğretiyor.