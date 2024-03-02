Fenomen Aybüke Çangal’dan, 'Kısmetse Olur' yarışması ile ilgili şok iddialar

Dava Açtı, Sert İddialarda Bulundu

Yapım şirketi İç Yapımlar Film Programları’na karşı hukuk mücadelesi başlatan Aybüke Çangal, programdan ayrılma sürecinde yaşadığı zorlukları ve karşılaştığı tehditleri açıkça dile getirdi.

Tehdit ve Baskı Altında Yarışma Maratonu

Çangal, katılım sürecinde kendisine ağır şartlar içeren bir sözleşmenin okumasına fırsat verilmeden imzalatıldığını belirtti. Program sırasında ahlak dışı taleplere maruz kaldığını ve yapımcıların bu duruma müdahale etmeyerek reyting peşinde koştuğunu ifade etti. Fenomen, "Yemek bile verilmeden günde 18 saat çalıştırıldım" diyerek programın sefalet koşullarını gözler önüne serdi.

"Hapis Hayatından Beter"

Yarışma Koşulları Çangal, yarışmanın dayanılmaz koşullarını “hapis hayatından beter” olarak nitelendirdi ve bu şartlar altında devam etmek için hiçbir neden bulamadığını söyledi. Programdan ayrılma kararını birçok kez yapımcılarla paylaştığını ancak karşılaştığı baskıların son bulmadığını dile getirdi.

Yapım Şirketinden Ağır Talepler

Ayrıldıktan sonra Çangal’a gönderilen ihtarnamede, dijital platformlardaki tüm hesaplarının kapatılması ve buradan elde edilen gelirlerin yapımcı şirkete devredilmesi talep edildi. Çangal bu durumu, “Beni yok etmeye çalışıyorlar” şeklinde yorumladı.

3 Yıllık Kısıtlayıcı Sözleşme

Yapımcı şirketle imzalanan sözleşmedeki tartışmalı maddeler de gündeme geldi. Bu maddelere göre yarışmacılar, 3 yıl boyunca onay almadan başka projelerde yer alamayacak ve yapımcının onayladığı projelerden pay alabilecekler. Çangal, bu maddelerin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek iptallerini talep etti.