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Fenomen Aybüke Çangal’dan, 'Kısmetse Olur' yarışması ile ilgili şok iddialar

“Kısmetse Olur” yarışmasının tanınmış isimlerinden Aybüke Çangal, programın ardındaki karanlık perdeyi araladı. İşte detaylar...

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Fenomen Aybüke Çangal’dan, 'Kısmetse Olur' yarışması ile ilgili şok iddialar mask
Fenomen Aybüke Çangal’dan, 'Kısmetse Olur' yarışması ile ilgili şok iddialar
Fenomen Aybüke Çangal’dan, 'Kısmetse Olur' yarışması ile ilgili şok iddialar
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Dava Açtı, Sert İddialarda Bulundu

Yapım şirketi İç Yapımlar Film Programları’na karşı hukuk mücadelesi başlatan Aybüke Çangal, programdan ayrılma sürecinde yaşadığı zorlukları ve karşılaştığı tehditleri açıkça dile getirdi.

Fenomen Aybüke Çangal’dan, 'Kısmetse Olur' yarışması ile ilgili şok iddialar

Tehdit ve Baskı Altında Yarışma Maratonu

Çangal, katılım sürecinde kendisine ağır şartlar içeren bir sözleşmenin okumasına fırsat verilmeden imzalatıldığını belirtti. Program sırasında ahlak dışı taleplere maruz kaldığını ve yapımcıların bu duruma müdahale etmeyerek reyting peşinde koştuğunu ifade etti. Fenomen, "Yemek bile verilmeden günde 18 saat çalıştırıldım" diyerek programın sefalet koşullarını gözler önüne serdi.Fenomen Aybüke Çangal’dan, 'Kısmetse Olur' yarışması ile ilgili şok iddialar

"Hapis Hayatından Beter"

Yarışma Koşulları Çangal, yarışmanın dayanılmaz koşullarını “hapis hayatından beter” olarak nitelendirdi ve bu şartlar altında devam etmek için hiçbir neden bulamadığını söyledi. Programdan ayrılma kararını birçok kez yapımcılarla paylaştığını ancak karşılaştığı baskıların son bulmadığını dile getirdi.Fenomen Aybüke Çangal’dan, 'Kısmetse Olur' yarışması ile ilgili şok iddialar

Yapım Şirketinden Ağır Talepler

Ayrıldıktan sonra Çangal’a gönderilen ihtarnamede, dijital platformlardaki tüm hesaplarının kapatılması ve buradan elde edilen gelirlerin yapımcı şirkete devredilmesi talep edildi. Çangal bu durumu, “Beni yok etmeye çalışıyorlar” şeklinde yorumladı.Fenomen Aybüke Çangal’dan, 'Kısmetse Olur' yarışması ile ilgili şok iddialar

3 Yıllık Kısıtlayıcı Sözleşme

Yapımcı şirketle imzalanan sözleşmedeki tartışmalı maddeler de gündeme geldi. Bu maddelere göre yarışmacılar, 3 yıl boyunca onay almadan başka projelerde yer alamayacak ve yapımcının onayladığı projelerden pay alabilecekler. Çangal, bu maddelerin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek iptallerini talep etti.

02 Mar 2024 - 16:30 - Olay Entrika

Mahreç  Elif Sarıhan

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